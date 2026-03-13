Piektdien pieņemsies spēkā vējš, vējainākā diena būs Kurzemē.
Piektdien pieņemsies spēkā vējš, vējainākā diena būs Kurzemē
Piektdien Latvijā dienvidu vēja ātrums brāzmās palielināsies līdz 10-14 metriem sekundē, Kurzemē gaidāmas brāzmas līdz 17 metriem sekundē, prognozē sinoptiķi.
Lēnāks vējš saglabāsies Latgalē. Visā valstī gaidāms pārsvarā saulains laiks, bez nokrišņiem.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs +11..+14 grādus.
Rīgā dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, spīdēs saule un gaiss iesils līdz +12 grādiem.
Starp Islandi un Norvēģiju atrodas liels ciklons, bet Eiropas dienvidu un austrumu daļā ir paaugstināts atmosfēras spiediens. Latvijā gaisa spiediens jūras līmenī ir no 1014 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1022 hektopaskāliem Baltkrievijas pierobežā.