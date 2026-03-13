Lielā jauniešu interese liek Aizsardzības ministrijai atvērt papildu pieteikšanos valsts aizsardzības dienestam
No 13. marta līdz 13. aprīlim, lielās jauniešu intereses dēļ Aizsardzības ministrija radusi iespēju atvērt papildu pieteikšanos valsts aizsardzības dienesta jūlija iesaukumam. Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 27 gadiem aicināti brīvprātīgi pieteikties gan uz 11 mēnešu militāro dienestu, gan piecu gadu Zemessardzes dienestu, kas sāksies šī gada 17. jūlijā, informē Aizsardzības ministrija.
Lai arī sākotnējā pieteikšanās 2026. gada vasaras iesaukumam noslēdzās jau 14. janvārī, ministrija joprojām regulāri saņem jauniešu un viņu vecāku vēstules un zvanus par vēlmi iziet valsts aizsardzības dienestu vēl šovasar, jo dažādu iemeslu dēļ pilsoņi ir nokavējuši pieteikšanās termiņu.
Lai brīvprātīgi pieteiktos dienestam, aicinām izmantot vienoto rekrutēšanas platformu: https://www.klustikaravirs.lv/valsts-aizsardzibas-dienests.
Šobrīd jauniešiem ir iespēja pieteikties 11 mēnešu dienestam Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā un Zemessardzes bataljonā Skrundā (militārajā bāzē “Mežaine”), kā arī piecu gadu dienestam Zemessardzē četrās Zemessardzes brigādēs – Rīgas, Vidzemes, Kurzemes un Latgales.
Brīvprātīgi piesakoties uz šī gada jūlija iesaukumu, pilsoņi netiek pakļauti tālākai atlasei pēc nejaušības principa uz nākamajiem iesaukumiem. Brīvprātīgi pieteikušies karavīri saņems ikmēneša kompensāciju 600 eiro. Tāpat pēc dienesta sekmīgas noslēgšanas brīvprātīgie valsts aizsardzības dienesta karavīri var pretendēt uz studijām budžeta vietās valsts augstskolās un koledžās klātienes un neklātienes studiju programmās, ja tie atbildīs augstskolas un studiju programmas uzņemšanas noteikumu minimālajām prasībām. Dienesta karavīri saņems arī atvaļināšanās kompensāciju – 1100 eiro neto jeb summa, ko dienesta veicējs saņems “uz rokas”. Piecu gadu Zemessardzes valsts aizsardzības dienesta karavīri saņems kompensāciju par dienām, kurās tiks pildīts dienests, kā arī šajās dienās tiks nodrošināta ēdināšana vai uzturdevas kompensācija.
Jau ziņots, ka līdz šī gada 14. janvārim 2026. gada valsts aizsardzības dienesta jūlija iesaukumam Nacionālajos bruņotajos spēkos pieteicās līdz šim lielākais brīvprātīgo skaits – 1560 Latvijas pilsoņi. Tas ir teju divreiz vairāk nekā gadu iepriekš.
Valsts aizsardzības dienests sniedz iespēju pilsoņiem iegūt zināšanas un sapratni par valsts aizsardzību, uzlabot individuālās iemaņas, kā arī piedalīties valsts aizsardzības stiprināšanā.