ASV universitātē studenti savalda un nogalina šāvēju, kurš nošāvis vienu un ievainojis divus cilvēkus
ASV Virdžīnijas štata Norfolkas pilsētā ceturtdien notika apšaude vietējā universitātē, kur kāds vīrietis nošāva vienu un ievainoja divus cilvēkus, līdz šāvēju savaldīja un nogalināja studenti, paziņoja Federālais izmeklēšanas birojs (FiB).
Apšaude notika "Old Dominion University" biznesa skolas ēkā. Varas iestāžu identificētais uzbrucējs Mohameds Beilors Džallo iesaucās "Allāhu akbar" un tad sāka šaut. Universitātes studenti no Rezerves virsnieku apmācības korpusa (ROTC) viņu apturēja, izrādot "ārkārtēju drosmi" un novēršot citu dzīvību zaudējumu, preses konferencē sacīja FIB Norfolkas lauka biroja īpašā aģente Dominika Evansa.
Studenti šāvēju savaldīja un "vairs neatstāja viņu dzīvu", sacīja Evansa. "Es nezinu, kā lai to citādi pasaka."
Aģente nesniedza sīkākas ziņas, bet apstiprināja, ka uzbrucējs netika nošauts.
FIB informēja, ka Džallo 2016. gadā bija atzinies materiāla atbalsta sniegšanā teroristu grupējumam "Islāma valsts".
Viņa sarīkotā apšaude tiek izmeklēta kā terorakts, sociālajos medijos paziņoja FIB direktors Kašs Patels.
Džallo bija naturalizēts ASV pilsonis no Sjerraleones un bijušais ASV Armijas Nacionālās gvardes loceklis, kuram bija piespriests 11 gadu cietumsods. Viņš 2024. gada decembrī tika atbrīvots no federālā cietuma.
Virdžīnijas Nacionālā gvarde apstiprināja, ka Džallo dienējis no 2009. līdz 2015. gadam, kad ar godu atvaļināts. Viņš vēlāk valdības informatoram pateica, ka atvaļinājies pēc tam, kad bija klausījies radikālā garīdznieka Anvara al Avlaki lekcijas.