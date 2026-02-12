IIHF prezidents klanās agresoriem: kaut Krievijas un Baltkrievijas hokejisti atgrieztos iespējami ātrāk
Starptautiskā Ledus hokeja federācija (IIHF) vēlas pēc iespējas ātrāku agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas hokejistu atgriešanos, ceturtdien preses konferencē, runājot organizācijas vārdā, teica tās prezidents Liks Tārdifs.
Janvārī IIHF pagarināja spēkā Krievijas un Baltkrievijas diskvalifikāciju arī uz 2026./2027. gada sezonu, taču apsvēra šo valstu jaunatnes izlašu atgriešanos. IIHF joprojām kā diskvalifikācijas saglabāšanas argumentu min drošības riskus, nevis Krievijas karadarbību Ukrainā.
"Mēs gribam pēc iespējas ātrāku Krievijas un Baltkrievijas atgriešanos. Pirmkārt, tas nozīmēs, ka pasaule būs mazliet labāka. Taču tajā pat laikā mēs sekosim Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) rekomendācijām," preses konferencē teica Tārdifs.
Saskaņā ar IIHF Padomes lēmumu Krievija un Baltkrievija kara izraisīšanas Ukrainā dēļ no 2022. gada 28. februāra nedrīkst piedalīties IIHF sacensībās. Krievija arī zaudēja tiesības rīkot 2023. gada čempionātu pieaugušajiem un meistarsacīkstes junioriem, toreiz turnīru iegūstot Rīgai ar Tamperi. Latvija ar Somiju izteikušas vēlmi rīkot arī 2030. gada meistarsacīkstes.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Krievijas sporta ministrs un tās Olimpiskās komitejas vadītājs Mihails Degtarjovs, kurš pārstāv bēdīgi slavenā Vladimira Žirinovska dibināto Liberāldemokrātisko partiju, nolamāja Tārdifu, viņu vainojot par to, ka Krievijas hokejistu vietā 2026. gada olimpiskajās spēlēs piedalās Francijas izlase.
Atbildot uz jautājumu raidījumā “Centraļnij kanal” platformā “VK Video” par Krievijas hokeja izlašu atgriešanos pasaules turnīros, Degtarjovs nosauca IIHF par visgrūtāk pielaužamo federāciju. “Tas ir saistīts ar to, ka to vada francūzis Liks Tārdifs. Rets maitasgabals. Kāpēc? Tāpēc, ka Krievijas vietu Milānā ieguva kāda izlase? Francija. No interešu konflikta viedokļa vispār vājprāts.”
Degtarjovs arī pauda pārliecību, ka Krievijas olimpiskā izlase 2028. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Losandželosā būs pilnā sastāvā ar karogu un himnu, bet hokeja izlase pasaules čempionātā atgriezīsies jau nākamgad. “Saskaņā ar mūsu plānu tiesāsimies, sitīsim viņus lupatās,” solīja ministrs.