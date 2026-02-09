Polijas Aizsardzības ministrijas darbinieks spiegojis Baltkrievijas labā
Pagājušajā otrdienā aizturētais Polijas Aizsardzības ministrijas darbinieks strādājis Baltkrievijas izlūkdienesta labā, pirmdien vēsta Polijas tīmekļa medijs "Onet", atsaucoties uz avotiem.
Par Aizsardzības ministrijas darbinieka aizturēšanu 3. februārī ziņoja ministrijas preses dienests.
60 gadus vecais aizturētais strādājis ministrijā kopš deviņdesmitajiem gadiem. Viņam 4. februārī tika izvirzītas apsūdzības par spiegošanu un aktīvu darbošanos ārvalstu izlūkdienestā. Viņš tika apcietināts uz trim mēnešiem.
Vēlāk izdevums, atsaucoties uz Polijas drošības dienestu vadību, precizēja, ka aizturētais Vladislavs P. sadarbojies ar Baltkrievijas izlūkdienestu.
Saskaņā ar izdevuma ziņām Polijas Militārās pretizlūkošanas dienests (SVR) identificējis darbinieku kā iespējamo aģentu jau 2024. gada vidū.
Drošības dienesta darbinieki diskrēti ierobežoja darbinieka piekļuvi klasificētiem materiāliem un uzsāka novērošanu, lai noskaidrotu sakaru kanālus, iespējamos vadītājus, citus aģentus un viņu interesējošo personu loku, vēsta telekanāls "Nastojaščeje vremja".
Polijas izlūkdienestu ministra preses sekretārs Jaceks Dobžinskis iepriekš sacīja, ka kopš 2022. gada februāra izmeklēšanas iestādes ir sākušas 71 krimināllietu par spiegošanu Krievijas un Baltkrievijas labā.
Turklāt līdz 2025. gada oktobrim aizdomās par sabotāžu Polijā aizturēti 55 cilvēki, arī 11 Baltkrievijas pilsoņi.