Velsas princis un princese pirmo reizi nāk klajā ar paziņojumu par Epstīna lietu
Velsas princis Viljams un princese Ketrīna ir snieguši savu pirmo oficiālo paziņojumu saistībā ar Džefrija Epstīna skandālu.
Velsas princis un princese ir “dziļi satraukti par atklāsmēm”, kas parādījušās Epstīna lietas materiālos, norādījis Kensingtonas pils pārstāvis. Savā pirmajā oficiālajā paziņojumā par skandālu Viljams un Ketrīna piebilda, ka viņu “domas ir kopā ar upuriem”.
Viņi tieši nekomentēja apsūdzības, kas izteiktas prinča tēvocim Endrū Mauntbatenam Vindzoram, pret kuru nākušas klajā vairākas jaunas apsūdzības. To vidū ir apgalvojumi, ka pedofils Epstīns uz Apvienoto Karalisti nosūtījis sievieti, lai viņa stāstos seksuālās attiecībās ar Endrū, kā arī, ka Endrū un Epstīns Epstīna mājā Floridā esot piedāvājuši eksotiskai dejotājai trijatā iesaistīties seksuālās attiecībās.
Paziņojums, kas publicēts laikā, kad Viljams gatavojas doties no Apvienotās Karalistes trīs dienu vizītē uz Saūda Arābiju, liecina, ka nākamais karalis vēlas atstāt Epstīna skandālu aiz muguras, vienlaikus cenšoties stiprināt diplomātiskās saites starp abām valstīm savā pirmajā vizītē šajā Tuvo Austrumu valstī.
No Kensingtonas pils darbinieku puses ir jūtams, ka viņi vēlējās to pateikt skaidri, lai uzmanības centrā būtu viņa brauciens un svarīgā loma, ko valdība viņam uzticējusi, un kas raksturota kā līdz šim sarežģītākā diplomātiskā vizīte.
Edinburgas hercogs Edvards kļuva par pirmo augsta ranga karaliskās ģimenes locekli, kurš publiski komentēja jaunākās apsūdzības, kad viņam samita laikā Dubaijā jautāja, kā viņš “tiek galā” ar dokumentu radītajām sekām. Edvards, diskreditētā prinča jaunākais brālis, sacīja, ka ir “ļoti svarīgi” atcerēties Džefrija Epstīna upurus.
Nesen ASV Tieslietu ministrija publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu. Endrū jaunākajā dokumentu paketē minēts vairāk nekā 2000 reižu, tostarp ir attēli, kuros viņš it kā redzams četrrāpus virs neatpazītas sievietes, kas guļ uz grīdas.
Inkriminējošie materiāli arī atspēko bijušā prinča apgalvojumu, ka viņš pārtraucis saites ar Epstīnu 2010. gada decembrī — tas tiek raksturots kā nepatiesi. Tāpat izskanējis apgalvojums, ka Endrū ar Epstīnu dalījies ar konfidenciāliem ziņojumiem, kas saistīti ar viņa darbu Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa amatā.
Vairākās e-pastu sarakstēs figurē arī Endrū bijusī sieva Sāra Fērgusone, kas atklāj viņu attiecību tuvumu. Tiek apgalvots, ka Fērgusone Epstīnam rakstījusi: “Es esmu jūsu rīcībā. Vienkārši appreciet mani.”
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.