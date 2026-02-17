Par ko okupācijas laikā pārvērtusies Bahmuta? Krievijas militāristi publisko pastrādātos noziegumus
Krievu okupanti faktiski ir apstiprinājuši, ka Maskava ir pastrādājusi vēl vienu kara noziegumu un tā arī nav sākusi sagrābtās pilsētas atjaunošanu.
Ukraiņu žurnālists un blogeris Deniss Kazanskis ir komentējis krievu iebrucēju filmēto video par Bahmutu, ko Krievijas karaspēks ieņēma 2023. gadā. Video ir balstīts uz jauniem kadriem, ko 2026. gada sākumā filmēja Krievijas okupanti.
Videomateriāls skaidri parāda, par ko pilsēta, kurā norisinājās vienas no sīvākajām kara cīņām, ir kļuvusi trīs gadu laikā. Kazanskis norāda, ka Bahmuta mūsdienās ir tikai drupas. Video krievu karavīri brauc pa tukšām ielām starp sagrautām ēkām, komentējot situāciju. Kadros redzamas apdegušas augstceltnes, sagrauti rajoni, tukši pagalmi un praktiski nekādas dzīvības pazīmes. Pilsēta, kas pirms kara bija Ukrainas sastāvdaļa un bija nozīmīgs rūpniecības centrs Doneckas apgabalā, faktiski ir beigusi pastāvēt kā apdzīvota vieta. Žurnālists uzsver, ka video ir svarīgs kā Maskavas pastrādāto kara noziegumu dokuments. Tas atspoguļo Bahmutas patieso stāvokli gandrīz trīs gadus pēc tās ieņemšanas. Video materiālos nav redzami ne atjaunošanas darbi, ne celtniecības tehnika, ne civiliedzīvotāji.
Kazanskis arī norāda uz cenu, ko Krievija samaksāja par Bahmutas kontroli. Pēc oficiālajiem datiem, tikai algotņu grupējuma "Vagner" rindās gājuši bojā vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Zaudējumus cieta arī Krievijas Aizsardzības ministrijas vienības un no okupētajām teritorijām mobilizētās vienības. Galu galā, viņš saka, desmitiem tūkstošu cilvēku gāja bojā dēļ teritorijas, kas tagad ir pilnīgi neapdzīvojama. Viņš norāda, ka pilsētas atjaunošana šķiet ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Pirms būvniecības būtu jāveic plaša mēroga atmīnēšana, jāizvāc tonnām būvgružu un praktiski jāpārbūvē infrastruktūra, tāpēc vienkāršāk būtu citā vietā uzbūvēt jaunu pilsētu no nulles.
