Krievijā top datorspēle par Prigožinu - tajā ir iespēja nopostīt Bahmutu un palūgt Dievu

Datorspēļu izstrādātāji no Vladivostokas, Krievijas, kas sevi dēvē par "NoName Company" debitējuši šajā lauciņā ar spēli "Labākie Ellē" ("The Best in Hell"). Tā nosaukta par godu filmai, kura slavē Krievijas noziedznieku pārpildīto militāro grupējumu "Vagner" un tā darbības nu jau sagrautās Ukrainas pilsētas Bahmutas virzienā.