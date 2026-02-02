Soctīklos publicēti foto, kas parāda, līdz kādam stāvoklim Krievija ir novedusi okupēto Donbasu
Makijivkā izveidojies komunālais kolapss. Pagalmos ir bedres, kas "remontdarbu" laikā tika atstātas uz pusgadu. Šobrīd tās ir pārvērtušās par masveida katastrofu.
Okupētajā Makijivkā (Doneckas apkaimē) valda pilnīgs komunālo pakalpojumu sabrukums, raksta sociālo tīklu lietotāji. Bedres dzīvojamo māju pagalmos tika izraktas vēl vasarā un pamestas. Rudenī tās netika aizbērtas, ziemā – neizolētas, un tagad, salā līdz −20 grādiem, atklātās caurules ir aizsalušas, atstājot veselus kvartālus bez normālas apkures un ūdensapgādes. Kolapss ir iestājies bez neviena trieciena – to okupācijas administrācija ir noorganizējusi pati.
Ukraiņu žurnālista un blogera Denisa Kazanska publicētās fotogrāfijas rāda pagalmu, kas pārvērsts tranšejā: uzrakta zeme, atsegtas komunikācijas, iegruvumi pie kāpņutelpām. Iestājoties aukstam laikam, avārija kļuva neizbēgama: plīsa caurules, pārtraucot apkures padevi.
"Te pat apšaudes nav vajadzīgas. Kad atnāk "krievu pasaule", katastrofu savām rokām noorganizē okupācijas administrācija," raksta Kazanskis.
Vietējie iedzīvotāji ir kļuvuši par pārvaldības tukšuma ķīlniekiem. Tur, kur vasarā darbi tika "uz laiku" pamesti, ziemā vairs nav ne kam, ne ar ko novērst sekas. Tas arī ir okupācijas reālais rezultāts: nevis atjaunošana, bet degradācija, nevis "aizsardzība", bet gan pašu rokām radīta komunālā katastrofa.