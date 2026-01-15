"Labāk riskēt nekā nožēlot!" 18 gadus vecā Artjoma bēgšana no okupētās Krimas
18 gadus vecais Artjoms pievarēja vairāk nekā 3000 kilometru, lai aizbēgtu no okupētās Krimas un atgrieztos Ukrainā.
Viņš izvairījās no obligātās militārās iesaukšanas, Krievijas propagandas un dzīves, kas, viņa vārdiem sakot, viņam tika uzspiesta. Tagad viņš atrodas Kijivā, kārto Ukrainas dokumentus un sapņo kļūt par žurnālistikas studentu.
Puisis galvaspilsētā dzīvo jau kādu brīdi. Artjoms ir dzimis Zaporižjā, bet piecu gadu vecumā kopā ar ģimeni pārcēlās uz Sevastopoli. Kad viņam bija septiņi gadi Krievija okupēja Krimu. Kopš tā laika, visa viņa dzīve ir bijusi uzspiesta.
Es jautāju: "Kas ir Krievija?" – es tiešām nezināju, kas tas ir... 2015. gadā es biju skolā un pa logu kliedzu "Slava Ukrainai". Es nezināju nozīmi, es vienkārši kliedzu. Pēc piecām minūtēm pienāca psihologs un jautāja: "Kas to kliedza?" Es teicu: "Es." Viņi mani aizveda uz kabinetu un paskaidroja, ka tas ir slikti, ka it kā tie esot nacisti, kuri Donbasā, kliedzot, nogalina bērnus," teica Artjoms.
No okupācijas līdz Kijivai: Artjoma stāsts
Neskatoties uz gadiem ilgu dzīvi okupācijas apstākļos un spiedienu no skolas administrācijas puses savu proukrainisko uzskatu dēļ, jauneklis atteicās veidot karjeru Krimā. Pēc devītās klases Artjoms iestājās koledžā studēt IT, lai gan sapņoja par žurnālistiku: viņš rakstīja rakstus un uzturēja blogu.
"Es sapratu, ka nekļūšu par žurnālistu ne Krimā, ne Krievijā. Es redzēju, kā cietumā ieslodzīja žurnālistus ar alternatīvu pozīciju – un tas mani biedēja. Es devos studēt tikai tāpēc, lai iegūtu "diplomu". Krievijas diploms man ir tualetes papīrs, nekas vairāk," teica Artjoms.
Krimā Artjoms plānoja doties uz ārzemēm, lai iegūtu Eiropas izglītību. Viņš krāja naudu un bija iecerējis doties uz Slovākiju.
"Es vienmēr esmu nicinājis Krieviju. Tā nav mana valsts, ne mana dzimtene. Tā ir dzīve, kas man uzspiesta. Es piezvanīju uz Slovākijas vēstniecību – viņi teica, ka Krimas pases netiek atzītas un viņi neizsniedz vīzu. Pēc diviem mēnešiem es izdomāju jaunu plānu – savākt sešus tūkstošus dolāru un doties studēt uz Ameriku," atceras Artjoms.
Taču plānu izjauca Krievijas armijas iesaukšanas paziņojums.
"Es nokārtoju komisiju – man teica: "Derīgs. Ar ierobežojumiem, bet derīgs." Es teicu: "Man ir nieru slimība – tas ir nosacījums, ka nevar iesaukt armijā!" Un viņi atbildēja: "Jūs ieradāties ar motociklu? Tad jūs esat derīgs." Kad pasniedza iesaukšanas paziņojumu, manas rokas trīcēja. Es ļoti nobijos. Iet Krievijas armijā… nav vārdu," saka Artjoms.
Artjoms nolēma bēgt. Viņš sazinājās ar Ukrainas brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja izstrādāt maršrutu caur Baltkrieviju. 30. septembrī viņš iekāpa vilcienā.
"Es domāju, ka labāk riskēt un kļūdīties, nekā palikt un visu mūžu nožēlot. Es teicu vecākiem, ka ar draugu dodos uz Rostovu uz meža pārgājienu, un tikai vēlāk uzzināju, ka Rostovā nav meži. Mani vecāki centās mani pierunāt runāt atklāti, bet es labi tēloju," atceras puisis.
Baltkrievijā viņš vērsās Ukrainas konsulātā, kur dažu stundu laikā saņēma atgriešanās atļauju un pēc tam devās uz robežu.
"Es ar taksometru devos uz kontrolpunktu. Uzrādīju savu balto pasi – un četru stundu laikā biju Ukrainā. Mani sagaidīja brīvprātīgie: pabaroja, iedeva SIM karti, piedāvāja finansiālu palīdzību," stāsta Artjoms.
Tajā pašā dienā Artjoms ieradās Kijivā. Stacijā viņš pirmo reizi dzirdēja Ukrainas himnu, kas skanēja uz ielas.
"Septiņos no rīta mēs stāvējām stacijā – es dzirdu dziesmu. Es izkāpju – Ukrainas himna. Tā bija pirmā reize, kad to dzirdēju uz ielas. Es nevarēju noticēt, ka tas notiek ar mani," stāsta Artjoms.
Tagad Artjoms kārto Ukrainas dokumentus un sapņo par ceļojumiem pa Eiropu un žurnālistikas izglītības iegūšanu.
Puisis savu pārcelšanos skaidro ar nevēlēšanos dienēt agresorvalsts armijā un vēlmi realizēt sevi brīvā profesijā.
