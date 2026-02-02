Situācija ar Kadirovu draud Putinam ar nopietnām problēmām Čečenijā; tā Kremlim kļūst sprādzienbīstama
Ramzana Kadirova un viņa iespējamā pēcteča veselības problēmas apdraud Kremļa kontroli pār Čečeniju. Maskavai kara laikā ar Ukrainu varētu trūkt resursu, lai izbēgtu no krīzes, vēsta "The Financial Times"
Laikraksts "The Financial Times" ziņo, ka nopietnas veselības problēmas Čečenijas līderu vidū apdraud Kremļa ilgtermiņa plānus un personīgi Putina plānus reģionā. Ramzans Kadirovs, kurš gandrīz 20 gadus stingri kontrolē Čečeniju, ir smagi slims. Arī viņa iespējamais pēctecis, 18 gadus vecais dēls Ādams, ir aizgājis no politikas pēc tam, kad autoavārijā guva nopietnus ievainojumus. Tā rezultātā ir apšaubīta visa varas nodošanas shēma, kas bija Maskavas stabilitātes pamatā.
Kremļa noziedzīgā "stabilitāte"
Putins ļāva Kadirovam gadiem ilgi valdīt pār Čečeniju tā, it kā tā būtu viņa personīgā zeme. Republikā tika reģistrētas slepkavības, spīdzināšana, cilvēku pazušanas, LGBT cilvēku vajāšana, plaši izplatīta korupcija un klanu iedzīvošanās. Apmaiņā pret to Kremlis saņēma vissvarīgāko - pilnīgu lojalitāti.
Kadirovs nosūtīja čečenu vienības cīnīties pret Ukrainu un bargi apspieda jebkādas separātisma vai pretošanās pazīmes. Tieši šis modelis ļāva Maskavai izvairīties no jauna konflikta Kaukāzā pēc diviem postošiem Čečenijas kariem.
Slimība, ko nevar noslēpt
Kopš 2023. gada regulāri parādās ziņas par Kadirova smago veselības stāvokli. Decembrī laikraksts "Novaja Gazeta Evropa" ziņoja par viņa hospitalizāciju uz Maskava. Ukrainas mediji vēlāk ziņoja par nieru mazspēju, skaidrojot to ar strauju publisko uzstāšanos skaita samazināšanos. Lai gan oficiāla apstiprinājuma nav, eksperti norāda, ka viņa izskats, lēnās kustības, gaita un pastāvīgā spieķa lietošana runā paši par sevi. Kadirova mēģinājumi demonstratīvi apgalvot, ka viņš ir "vesels", tikai vairo aizdomas.
Čečenijas līderis Ramzans Kadirovs aizsargtērpā aprauga Covid-19 pacientus
Kaukāzs ir Putina vājā vieta
Politologi uzsver, ka Ukrainas kara fonā Krievijai vienkārši trūkst resursu vēl vienai krīzei. Visi kaujas gatavībā esošie spēki ir izvietoti frontē, savukārt liels skaits bruņotu vīru un konkurējošas elites paliek Čečenijā.
Ja Kadirovs kļūs vājāks vai pametīs amatu, Kremlis varētu saskarties ar varas vakuumu un jaunu nestabilitātes kārtu — scenāriju, no kura Maskava baidās visvairāk.
Kadirova sistēma, kas gadiem ilgi tika tigota kā "stabilitātes garantija", ir kļuvusi saistīta ar viena cilvēka un viņa ģimenes veselību. Un, ja šis mezgls sāks atraisīties, Kremlim, iespējams, vienkārši nebūs spēka to savilkt, norāda publikācija.
Karš par Kadirova mantojumu ir sācies
Putinam trūkst resursu, lai to apturētu. Krievu sociologs Igors Eidmans apgalvo, ka nopietnais negadījums, kurā iesaistīts Čečenijas līdera Ramzana Kadirova mantinieks, ir slikta zīme Kremlim.
Nesenā autoavārija, kurā bija iesaistīts Čečenijas līdera jaunākais dēls Ādams, varētu būt cīņa par troni, uzskata Krievijas opozīcijas pārstāvis un sociologs Igors Eidmans. Viņš šo viedokli pauda savā blogā. Nesen Ukrainas militārā izlūkošana ziņoja, ka Kadirovam ir diagnosticēta nieru mazspēja un viņa stāvoklis ir pasliktinājies. Ir visi iemesli uzskatīt, ka šie notikumi ir saistīti.
"Kadirovs joprojām ir dzīvs, bet klanu karš par viņa mantojumu jau ir sācies. Nesenā pārraidē es teicu, ka Ramzana mēģinājums padarīt Ādamu par savu mantinieku Čečenijas elitē daudziem nepatiks. Viņa izredzes iegūt varu vai pat vienkārši izdzīvot šajā situācijā ir ārkārtīgi apšaubāmas. Viss notika vēl ātrāk, nekā es domāju. Visticamāk, negadījumu, kurā gandrīz gāja bojā Ādams, sarīkoja tie, kas vēlas liegt viņam mantot tēva "troni", citi varas pretendenti. Karš Kadirova elites ietvaros kļūst neizbēgams," rakstīja Eidmans. Viņš precizēja, ka situācija Kremlim kļūst sprādzienbīstama. Krievijai, kas ir iestrēgusi asiņainā karā pret Ukrainu, vairs nav militāro resursu, lai stabilizētu Čečeniju. "Sacelšanās un otrā fronte Čečenijā varētu kļūt katastrofāla Putina režīmam," paziņoja Eidmans.