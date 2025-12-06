Kadirovs pēc drona trieciena Groznijas augstceltnē drebošā balsī uzrunā Ukrainu: "Dodiet lokāciju!"
Smagi slimais Čečenijas vadītājs Ramzans Kadirovs izteica draudus Ukrainai pēc tam, kad bezpilota lidaparāti uzbruka Groznijas pilsētas centram.
Čečenijas vadītājs Ramzans Kadirovs, kura veselība ir acīmredzami pasliktinājusies, pēc ilgstošas prombūtnes atkal parādījies sabiedrībā. Viņš sasauca sanāksmi, lai personīgi izteiktu draudus Ukrainai saistībā ar bezpilota lidaparāta uzbrukumu biznesa centram Groznijā. Šajā ēkā izvietotas Čečenijas Drošības padomes, Ombuda, Revīzijas palātas, Vēlēšanu komisijas un vairāku citu valdības iestāžu biroji.
Videoieraksts 5. decembra vakarā tika publicēts Kadirova oficiālajā "Telegram" kanālā. Čečenijas vadītājs pauda vēlmi tikties ar ukraiņiem "viens pret vienu, aci pret aci" un pieprasīja tikšanās vietu. Lai gan, spriežot pēc publicētā oficiālā video, viņš pēdējā laikā ir ievērojami novārdzis, viņš runāja ar grūtībām un atkal izskatījās pietūcis.
"Mēs aicinām, norādiet vietu... Dodiet lokāciju! Mēs esam gatavi cīnīties... Pēc 2-3 dienām jūs redzēsiet, atbilde būs laba. Gaidiet "dāvanu" no manis personīgi," sacīja Kadirovs.
Pēc tam viņš pārgāja uz čečenu valodu. Krievijas izdevums "Verstka" apstiprināja Čečenijas līdera slikto stāvokli. Avoti apgalvo, ka viņš pēdējā laikā ir sasirdzis. Vairs nav šaubu, ka Kadirovs ir smagi slims. Pastāv vairākas teorijas par viņa diagnozi. Politiskais stratēģis Staņislavs Belkovskis, kuram ir sakari Krievijas vadībā, apgalvo, ka Kadirovam ir vēzis. Saskaņā ar citu versiju viņam ir diagnosticēta pankreatiska nekroze. Pats Čečenijas līderis šīs baumas kategoriski noliedz.
Ukraina nav uzņēmusies atbildību par uzbrukumu Groznijas augstceltnei. Ņemot vērā Kadirova vārgo stāvokli un pozīciju, nevar izslēgt, ka uzbrukums varētu būt bijis iekšējs strīds.