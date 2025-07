Par to, ka Kadirovs Bodrumas pludmalē gandrīz noslīcis, Turcijas mediji ziņoja 25. jūlijā. Tika vēstīts, ka viņš sācis smakt ūdenī seklumā. Viņam palīgā nāca pludmales apsargi, kuri arī izsauca ātro palīdzību. Ātrās palīdzības mašīna kopā ar kortežu atstājusi privāto klīniku, kur nogādāts Putina režīma pārstāvis. Avots "VVK-OGPU" vērš uzmanību uz to, ka incidenta brīdī Kadirovam blakus nebija viņa apsardzes. Viņu glāba pilnīgi sveši cilvēki, un izskatījās, ka viņš pludmalē bijis viens pats. Pēc kanāla sarunu biedru teiktā, šāda uzvedība ir neparasta. Pēdējā laikā Čečenijas vadītājs reti parādās atklātībā nopietnu veselības problēmu dēļ. Kadirovs cieš no hroniskas slimības, cieš smagas sāpes, viņam ir nepieciešami spēcīgi medikamenti un viņš ar grūtībām pārvietojas. Šī iemesla dēļ apkārtnē neviens negaidīja, ka viņš vispār izies no viesnīcas, nemaz nerunājot par peldēšanos jūrā.