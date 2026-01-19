UFC cīkstonis Čimajevs publicējis melnbaltu fotogrāfiju, kurā redzams kopā ar Kadirova dēlu
Medijos un sociālajos tīklos turpina parādīties pretrunīgas ziņas par Čečenu līdera Ramzana Kadirova dēla Ādama veselības stāvokli pēc satiksmes negadījuma Groznijā.
Čečenu UFC cīkstonis Hamzats Čimzajevs sociālajos tīklos ievietoja melnbaltu fotogrāfiju ar Ādamu Kadirova. Tas viss noticis laikā, kad izplatās ziņas par Čečenijas līdera Ramzana Kadirova dēlu, kurš Groznijā iekļuvis satiksmes negadījumā. Fotoattēls tika ievietots Čimajeva "Instagram" stāstā. Fotoattēlam pievienota frāze čečenu valodā, un tās aptuvenas tulkojums ir šāds: "Kamēr mums ir ticība, nekas slikts ar mums nenotiks."
Daži avoti ziņoja, ka Čimajevs arī atradās autokolonnā, kas, pēc mediju ziņām, 16. janvārī bija iesaistīta satiksmes negadījumā netālu no Putina prospekta Groznijā. Citi avoti noliedza šo informāciju, apgalvojot, ka automašīnā kopā ar Kadirova dēlu atradās nevis Čimajevs, bet gan bokseris ar iesauku Taisons. Tikmēr par Ādama Kadirova stāvokli pēc negadījuma turpina parādīties pretrunīgas ziņas. Avoti no Čečenijas opozīcijas kustības "Niyso" ziņoja, ka viņš smagā stāvoklī steidzami nogādāts Maskavā un hospitalizēts Botkina slimnīcā. Tikmēr "Novaja Gazeta Jevropa" svētdien ziņoja, ka nav bijusi nepieciešamība steigšus evakuēt Kadirova dēlu uz Maskavu. Saskaņā ar laikraksta sniegto informāciju, viņš guvis dzīvību neapdraudošas traumas. Starp tām ir smadzeņu satricinājums, sasitumi, griezumi sejā un rokās, kā arī nedaudz zaudējis asinis. Neskatoties uz to, Čečenijas varas iestādes nolēma ievērot piesardzību un nosūtīt Ādamu uz Krievijas galvaspilsētu, liekot domāt, ka Ramzans Kadirovs par savu pēcteci uzskata savu jaunāko dēlu.
Čečenijas līdera dēla Ādama Kadirova negadījums
16. janvāra varkarā Čečenijas opozīcija "Telegram" kanāls "Niyso" publicēja info par to, ka Ādams Kadirovs Groznijā iekļuvis nopietnā autoavārijā. Ramzana Kadirova dēla autokolonna iekļuva avārijā un apkārtējās ielas republikas galvaspilsēta tika "bloķēta". Tika vēstīts, ka vietējā slimnīcā notiek mēģinājumi atdzīvināt Ādamu, un viņš tiek gatavots transportēšanai uz Maskavu. Sākotnēji sabiedriskā grupa rakstīja, ka negadījumā varētu būt iesaistīts vai nu pats Čečenijas līderis, vai viņa dēls, bet vēlāk precizēja, ka tas ir Ādams. Plašsaziņas līdzekļi ir uzzinājuši par viena cilvēka nāvi ceļu satiksmes negadījumā, kurā iesaistīts Kadirova dēls. Saskaņā ar avotiem, tas ir automašīnas vadītājs, kura transportlīdzeklī lielā ātrumā ietriecās automašīna no Ādama Kadirova kortežas.
Tikmēr Čečenijas propaganda cenšas izlikties, ka ar Ādamu Kadirovu nekas nav noticis. Čečenijas līdera "Telegram" kanālā parādījies video, kurā redzama Kadirova dēla tikšanās ar republikas drošības spēkiem, kā arī viņa apbalvošana par lomu okupētās Zaporižjas atomelektrostacijas "apsardzē". Tikšanās datums nav norādīts, un pats video, spriežot pēc metadatiem, tika sagatavots 15. janvārī, dienu pirms negadījuma, par kuru ziņoja plašsaziņas līdzekļi un sociālo mediju grupas.
"Reakcija uz Ādama Kadirova negadījumu būtībā atklāj Čečenijas līdera bailes zaudēt savu vērtīgāko mantinieku," teikts rakstā. Žurnālisti norāda, ka Čečenijā jau ir sākusies "varas maiņa", pasliktinoties pašreizējā republikas vadītāja veselībai. Saskaņā ar publikāciju Kadirova vecākā stāvoklis ir tik slikts, ka viņš praktiski ir pārstājis patstāvīgi pārvaldīt Čečeniju. Nezināmu iemeslu dēļ Kadirova pārējie dēli (20 gadus vecais Ahmats un 19 gadus vecais Zelimhans) netiek uzskatīti par pēctečiem.