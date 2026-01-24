Kadirovs mirst, Kremlis meklē viņam aizvietotāju, lai nezaudētu Čečeniju
Čečenijas līdera Ramzana Kadirova veselības stāvoklis ir tik slikts, ka gan Maskava, gan Groznija aktīvi gatavojas varas maiņai šajā nemierīgajā republikā.
49 gadus vecā Čečenijas līdera Ramzana Kadirova veselības stāvoklis ir ievērojami pasliktinājies. Plašsaziņas līdzekļi vēstīja, ka decembra beigās viņš tika steidzami hospitalizēts uz Maskavu. Savukārt janvāra sākumā Ukrainas izlūkdienesti ziņoja, ka amatpersonai ir nieru mazspēja.
Kremlis jau aktīvi gatavojas viņa nāvei, kas, acīmredzot, ir nenovēršama. Par to vēsta neatkarīgā Krievijas izdevuma "Važnije istorii" veiktā izmeklēšana. Kremlim pietuvināti avoti situāciju raksturo kā ārkārtīgi saspringtu un norāda, ka aktīvi tiek apsvērti lēmumi par reģiona pārvaldību. Šie lēmumi tiks īstenoti tūlīt pēc Kadirova nāves.
"Viss, kas šobrīd notiek Čečenijā, tiek rūpīgi slēpts, bet tur notiek ļoti sarežģīti procesi. Tauta ir ļoti satraukta, neviens nerunā par notiekošo. Vietējiem iedzīvotājiem ir teikts, ka "ja būs kādas noplūdes, mēs vienkārši iznīcināsim visus, visu ģimeni līdz pat septītajai paaudzei"," sacīja avots.
Mirstošajam Kadirovam tagad ir tikai viens plāns: saglabāt ģimenes varu. Šajā nolūkā viņš reklamē savu 18 gadus veco dēlu Ādamu, kuru ieskauj ietekmīgi mentori, tostarp Ādams Delimhanovs un Magomeds Daudovs. Ādams jau ir saņēmis vadošus amatus, tostarp Čečenijas Drošības padomes vadītāja amatu.
"Krievijas Federācijā ir izveidojies reģions, kurā pastāv personālistiska diktatūra ar dinastisku varas nodošanas metodi," par notikumiem Čečenijā paziņoja politologs Dmitrijs Dubrovskis.
Kadirovs arī stiprina savas ģimenes saites, saprecinot savus bērnus ar ietekmīgiem čečenu klaniem, tostarp Delimhanoviem un Geremejeviem. Viņš cer, ka viņi aizsargās viņa ģimeni pēc viņa nāves. Turklāt viņš paplašina savu armiju, kurā ir desmitiem tūkstošu kaujinieku, kas formāli ir pakļauta Iekšlietu ministrijai, bet faktiski darbojas viņa kontrolē.
Čečenijas līderis Ramzans Kadirovs aizsargtērpā aprauga Covid-19 pacientus
Tam visam paralēli Kadirovs gatavo rezerves plānu ārzemēs. Viņš risina sarunas ar Tuvo Austrumu monarhijām par savas ģimenes un aktīvu drošību, un tuvi radinieki jau ir saņēmuši Apvienoto Arābu Emirātu pilsonību un viņiem tur pieder īpašumi. Savukārt Maskava izvirza stingru prasību: viņa pēctecim ir jānodrošina stabilitāte reģionā un jāizvairās no problēmu radīšanas kara laikā ar Ukrainu.
Apti Alaudinovs ir izslēgts no potenciālo kandidātu saraksta uz Čečenijas vadītāja amatu, jo avoti norāda, ka viņam nav autoritātes ne Čečenijā, ne diasporā. Galvenās pozīcijas ieņem divi tuvi Kadirova līdzgaitnieki: Adams Delimhanovs un Magomeds Daudovs. Delimhanovs pirmajā Čečenijas karā cīnījās separātistu pusē, bet otrajā atbalstīja Kadirovu, palīdzot likvidēt viņa konkurentus un kontrolējot čečenu diasporu Krievijā un ārzemēs. Daudovs iemantoja Ramzana uzticību, pārraugot represijas un vadot Čečenijas valdību. Pēc Kadirova nāves reģiona pārvaldes sistēma paliks spēkā. Eksperti apgalvo, ka masu protesti vai destabilizācija nav gaidāma.
"Pēdējais, kas Maskavai ir vajadzīgs, kura ir līdz ausīm iestrēgusi karā Ukrainā, ir nestabila Čečenija. Maskavai derēs ikviens, kurš garantēs status quo," sacīja Dubrovska.
Tomēr politologs Abass Galjamovs pieļauj klanu un opozīcijas cīņas iespējamību, ja valdība vājināsies. Čečenijas diasporas pārstāvji un cilvēktiesību aktīvisti uzsver, ka, neskatoties uz dažu iedzīvotāju cerībām uz pārmaiņām, reālas pārmaiņas ir maz ticamas.
Čečenijas līdera Ramzana Kadirova atbalsta mītiņš Groznijā
"Ļoti liels skaits Čečenijas Republikas iedzīvotāju cer, ka šī valdība sabruks. Viņi cer, bet to nesaka. Bet, ja noņem rozā brilles, daudzi saprot, ka absolūti nekas nemainīsies... Jebkurā gadījumā labāk nekļūs," paziņoja Amina Larsone no Čečenijas cilvēktiesību asociācijas "Vayfond".