Čečenijas slimnīcā, kurā glāba Ādamu Kadirovu, ieradušies drošības spēki: "Ja viņi atradīs jebkādu saistību ar medijiem vai žurnālistiem, tad..."
Ramzans Kadirovs dara visu iespējamo, lai informācija par viņa dēla Ādama stāvokli nenonāktu plašsaziņas līdzekļos. Groznijas republikas slimnīcas ārstiem, kuriem tiks konstatēta saskarsme ar žurnālistiem, draudēs nepatikšanas.
18. janvārī tika ziņots, ka dienu iepriekš drošības spēki apmeklēja Groznijas slimnīcu, kurā nesen tika reanimēts Adams Kadirovs. Viņi meklēja ārstu un citu medicīnas darbinieku saistību ar žurnālistiem, pārbaudot viņu tālruņus, vēsta "Kavkaz Realii".
Policija meklēja slimnīcas darbiniekus un pat pacientus, kuri, iespējams, ziņoja medijiem un blogeriem par Ramzana Kadirova dēla stāvokli.
Saskaņā ar publikācijas avotu, informācijas izplatītāju meklēšanā iesaistījās arī slimnīcas galvenā ārsta vietnieks, kurš, tiekoties ar saviem padotajiem, brīdināja viņus, ka tiks pārbaudīti visi, kas seko blogeriem un plašsaziņas līdzekļiem, tiks analizēta viņu tālruņu pārlūkošanas vēsture.
"Ja viņi atradīs jebkādu saistību ar medijiem vai žurnālistiem, cietīs ne tikai viņi paši, bet arī viņu ģimene," ziņoja kāds mediju avots.
Konsultācijas laikā par Ādama Kadirova veselības stāvokli ārstiem tika konfiscēti telefoni; viņi iegāja telpā bez savām ierīcēm, lai vēlāk izvairītos no jebkādiem jautājumiem.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Čečenijas līdera dēls Ādams Kadirovs 16. janvārī cieta autoavārijā Groznijā un pēc tam tika nogādāts republikas slimnīcā. Automašīnu, kas cieta negadījumā Groznijā, vadīja pats Ādams. Čečenijas līdera dēlam piederošā automašīna bija pirmā autokolonnā un brauca lielā ātrumā. Tajā pašā dienā Ādams Kadirovs tika nogādāts Maskavā. Mediju ziņojumos teikts, ka pirms lidojuma viņš atguvis samaņu.