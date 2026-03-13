Sānslīdē ar elektrību. Jaunākais Toyota bZ4x uzveic Latvijas ziemu
Toyota bZ4X atjaunināto modeli pagājušogad iepazinām Spānijā, kur pilnpiedziņas versija patīkami pārsteidza kalnu ceļos. Tagad laiks noķert ar elektromobili pēdējo sniegu. Noķērām!
Sākumā gan šķiet, ka bZ4X ir tāls no ziemas priekiem, jo elektronika nelaiž vaļā grožus. Taču ja attiecīgo pogu patur nospiestu mazliet ilgāk viss notiek! Galvenā problēma ziemas jautrībās ir tā, ka grūti dozēt jaudu, jo automašīna nerūc. Reti kurš elektromobilis sniegotā trasē liek tā smaidīt kā Toyota bZ4X AWD. Tam ir 343 ZS, visu var atslēgt, kas gadās reti. Šis ir diezgan neparasts japāņu elektroauto.
Bet kā jaunais bZ4x darbojas dienās kad lidlauks pārāk tāls, proti, kad sniedzamība ir svarīgāka par paātrinājumu? Aizvadītā ziema nebija labvēlīga elektromobiļiem. Bateriju izmērs vēl nebija svarīgākais, bet lēna uzlādes gan. Atjauninātajam bZ4X ši problēma ir atrisināta. Te ir gan baterijas pre-conditioning, gan ātrās uzlādes jauda līdz 150 kW. Tas nav rekords, bet ir labāk nekā iepriekš, un arī baterijas ir ietilpīgākas. bZ4X ir divu veidu baterijas - 58 vai 73 kWh. Nemainot baterijas izmēru, Toyota iespiedusi tajā vairāk sekciju. Kapacitāte itr 58 vai 73 kWh. Teorētiskā sniedzamība pārsniedz 550 kilometrus, bet faktiskā mūsu ziemā krietni virs 300 km.
Divas galvenās izmaiņas ir lielāks ekrāns, un fiziskas pogas klimatam un skaļumam, kādu iepriekš nebija. Pa vidu ir masīva konsole ar diviem bezvadu lādētājiem. X-Mode režīmi ir tikai AWD modelim. Pilnpiedziņa patiesi brauc labi, 5,1 sek līdz 100 km/h. Tāpat kā iepriekš bZ4X ir ļoti patīkama balstiekārta. Aizmugurē vietas ir pietiekami, un pat vadītāja sēdekli var dzirdēt, ka skaņas izolācija tur ir pieticīga. Jaunā parauga Toyota bZ4X cena ir sākot ar 40 000 eiro priekšpiedziņas versijā un no 44 900 eiro par atraktīvo pilnpiedziņas modeli.