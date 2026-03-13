ASV armijas lidmašīnas avārijā Irākā gājuši bojā četri karavīri
Irākas rietumos, avarējot ASV armijas degvielas uzpildes lidmašīnai "KC-135", piektdien gājuši bojā četri ASV apkalpes locekļi, piektdien paziņojusi ASV armija.
"Četri no sešiem apkalpes locekļiem, kas atradās lidmašīnā, ir miruši, bet glābšanas darbi turpinās," teikts ASV Centrālās pavēlniecības (CENTCOM) paziņojumā.
Incidents tiek izmeklēts, paziņoja CENTCOM, piebilstot, ka lidmašīnas bojāeja nav saistīta ar karadarbību.
Šī ir vismaz ceturtā ASV kara lidmašīna, kas zaudēta kopš 28. februāra notiekošā Tuvo Austrumu kara dēļ. Trīs lidmašīnas F-15E kara sākumā tika notriektas virs Kuveitas, ASV sabiedrotajiem Kuveitas spēkiem kļūdaini atklājot uguni.
Lidmašīnām KC-135, kas tiek izmantotas vairāk nekā 60 gadus, parasti ir trīs apkalpes locekļi - pilots, otrs pilots un apkalpes loceklis, kas darbina ierīci degvielas uzpildei citām lidmašīnām gaisā, informēja ASV Gaisa spēki.
Dažās KC-135 misijās tomēr ir vajadzīgs navigators, un šī lidmašīna var pārvadāt līdz 37 pasažieriem.