Mercs: ASV kļūdās ar Krievijas naftai noteikto sankciju mīkstināšanu
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs piektdien paziņoja, ka ASV lēmums mīkstināt daļu Krievijai noteikto sankciju, lai mazinātu karadarbības Tuvajos Austrumos izraisīto enerģijas cenu kāpumu, ir nepareizs un varētu palīdzēt Maskavai finansēt karu Ukrainā.
Mercs vizītē Norvēģijā sacīja, ka "sankciju mīkstināšana šobrīd, neatkarīgi no iemesliem, ir nepareiza. Mēs uzskatām, ka tā ir nepareiza rīcība".
"Galu galā mēs vēlamies nodrošināt, ka Krievija neizmanto karu Irānā, lai vājinātu Ukrainu," uzsvēra Mercs.
Tikmēr Vācijas ekonomikas un enerģētikas ministre Katerīna Reihe iepriekš Berlīnē pauda bažas, ka "mēs turpinām [Krievijas diktatoram Vladimiram] Putinam nodrošināt karadarbībai nepieciešamos līdzekļus".
Mercs arī norādīja, ka G7 valstu līderi trešdien notikušajā videokonfrencē runājuši ar ASV prezidentu Donaldu Trampu par Krievijas naftas un gāzes piegādēm.
"Sešas G7 dalībvalstis skaidri pauda viedokli, ka tas nesūtītu pareizo signālu. Šorīt mēs uzzinājām, ka ASV valdība acīmredzot ir nolēmusi citādi. Atkārtojam - mēs uzskatām, ka tas nav pareizi," izteicās Vācijas kanclers.
Arī Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre ceturtdien sacīja, ka Norvēģija ir ļoti skeptiska attiecībā uz naftas sankciju mīkstināšanu.
Kā ziņots, ASV uz laiku atcēlušas sankcijas pret tās Krievijas naftas un naftas produktu pārdošanu, kas tiek transportēta ar tankkuģiem.