ICE aģenti Minesotā aiztur 5 gadus vecu puiku, kopā ar tēvu viņu nogādā uz nometni otrā ASV galā
ASV Imigrācijas un muitas policijas (ICE) aģenti otrdien Minesotas štatā aizturējuši 5 gadus vecu zēnu, kamēr mēģināja notvert viņa tēvu, paziņojušas štata skolu amatpersonas un ģimenes advokāts.
Liams Koneho Ramoss kopā ar savu tēvu Adrianu Aleksanderu Koneho Ariasu, kuru Iekšzemes drošības departaments (DHS) bija pasludinājis par nelegālu imigrantu, atgriezās no pirmsskolas izglītības iestādes, kad viņus pie mājas mēģināja aizturēt ICE aģenti.
Pēc tam ICE aģenti mēģināja iekļūt Ariasa mājā, viņu izmantojot kā “ēsmu”, apgalvoja Mineapoles piepilsētas Kolambiaheitas skolu apgabala superintendente Zena Stenvika. Aģents “pieveda viņu pie durvīm un lika pieklauvēt, lūdzot ielaist, lai noskaidrotu, vai kāds ir mājās, šādi būtībā izmantojot piecgadīgu bērnu par ēsmu,” paziņoja Stenvika. Viņa piebilda, ka cits pieaugušais pie mājas bija lūdzis viņam ļaut parūpēties par bērnu, bet aģenti viņam atteica.
Ģimenes advokāts Marks Prokošs paziņoja, ka ģimene 2024. gada decembrī vērsās pie robežsargiem Teksasā, cerot saņemt patvērumu. “Ģimene cenšas saņemt patvērumu, kas ir likumīgas tiesības. Tikai tagad viņiem to nāksies darīt, kamēr puse ģimenes atrodas Teksasā”.
Tiek ziņots, ka tēvs un puika nogādāti Dienvidteksasas ģimeņu uzturēšanās centrā Teksasas pilsētā Dilijā vairāku tūkstošu kilometru attālumā no viņu mājām.
Stenvika norādīja, ka ICE nesen ir aizturējusi četrus skolēnus viņas skolu apgabalā, ieskaitot 10 gadus vecu bērnu un divus 17 gadus vecus jauniešus. Viņa piebilda, ka, piemēram, otrdien bruņoti, maskas uzvilkuši aģenti aizturēja 17 gadus vecu skolnieku, kurš bija ceļā uz skolu, bet pagājušajā nedēļā iekļuva kādas sievietes dzīvoklī un viņu aizturēja kopā ar 17 gadus veco dēlu. Pirms divām nedēļām ICE aģenti aizturēja 10 gadus vecu skolnieci un viņas māti, kas meiteni veda uz skolu, un abas nogādāja uz Teksasas aizturēšanas centru.
Mikroblogošanas vietnē “X” DHS apgalvoja, ka aģentu mērķis nebija piecgadīgais puika, bet “nelegālais imigrants” tēvs viņu bija “pametis” automašīnā, kad viņam pakaļ dzinās aģenti. Savukārt ICE ceturtdien apgalvoja, ka viņi “neizmantoja un nekad nav izmantojuši bērnu kā ēsmu. Bērns bija pamests.” DHS amatpersonas paziņoja, ka viņa ekvadoriešu izcelsmes tēvs bija operācijas mērķis.
DHS jau iepriekš ir paziņojusi, ka tā aiztur “sliktākos no sliktākajiem noziedzīgajiem nelegālajiem imigrantiem", cenšoties atjaunot sabiedrisko drošību Minesotā.