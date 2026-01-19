Roka leģenda Springstīns: ICE aģenti rīkojas kā nacistu "gestapo"
Amerikāņu rokmūziķis Brūss Springstīns koncertā Ņūdžersijā nosodīja Imigrācijas un muitas policijas (ICE) rīcību, ko viņš nodēvēja par "gestapo taktiku," un veltīja dziesmu Mineapolē ICE aģenta nošautās Renē Nikolas Gudas piemiņai, pirmdien vēsta telekanāls NBC.
Federālās drošības struktūras, kas piedalās Trampa administrācijas represijās, Springstīns raksturoja kā "smagi bruņotus, maskētus federālos karavīrus, kas iebruka Amerikas pilsētā, izmantojot gestapo taktiku pret saviem līdzpilsoņiem".
Sestdienas vakarā, uzstājoties festivālā "Light of Day Winterfest" Redbenkā, Ņūdžersijā, Springstīns veltīja savu 1978. gada dziesmu "The Promised Land" Gudas piemiņai, redzams video, ko publicējis portāls "NJ.com".
Dziesma sarakstīta "kā oda Amerikas iespējām", sacīja Springstīns, piebilstot, ka Savienoto Valstu ideālu un vērtību kopums tagad "tiek pārbaudīts tā, kā tas mūsdienās nekad nav ticis pārbaudīts".
Mūziķis pauda cerību, ka viņa vēstījums sasniegs prezidentu Donaldu Trampu. "Ja jūs ticat, ka neesat pelnījuši, lai jūs nogalinātu par to, ka izmantojat savas amerikāņu tiesības protestēt, tad sūtiet ziņu šim prezidentam. Un, kā teica pilsētas mērs - "ICE ir jāpazūd no Mineapoles"," sacīja Springstīns.
7. janvārī Mineapolē 37 gadus vecā amerikāniete Guda bija pie sava auto stūres, kad viņu nošāva ICE aģents Džonatans Ross. Ross atradās netālu no Gudas automašīnas priekšējā stūra vadītāja pusē, kad viņa sāka braukt prom, un ICE aģents raidīja trīs šāvienus, nogalinot triju bērnu māti.
Šaušanas video, kas uzņemts ar mobilo tālruni, redzams, kā Guda pagriež auto stūri prom no Rosa, kad viņa sāka braukt.
Gudas nošaušanai sekoja plaši protesti gan Mineapolē, gan Ņujorkā, Losandželosā un citās Savienoto Valstu pilsētās, demonstrantiem paužot sašutumu par Gudas nāvi, pieprasot izmeklēšanu un protestējot pret brutālajām ICE operācijām.