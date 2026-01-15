Tramps draud ar armiju apspiest protestus Minesotā, kur ICE aģents uz ielas nošāva sievieti
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien draudēja aktivizēt Likumu par sacelšanos, Mineapolē turpinoties protestiem nedēļu pēc tam, kad Imigrācijas un muitas policijas aģents tur nošāva 37 gadus veco Renē Gudu.
"Es aktivizēšu Likumu par sacelšanos, ko pirms manis ir darījuši daudzi prezidenti, un ātri izbeigšu balagānu, kas notiek šajā savulaik dižajā štatā," ceturtdien platformā "Truth Social" brīdināja Tramps. Šis reti izmantotais likums ļauj valdībai izvietot karavīrus tiesībaizsardzības nolūkos.
Trešdien ICE aģents Mineapolē sašāva kādu vīrieti, kas mēģināja uzbrukt aģentam, izraisot jaunus protestus. Nedēļas laikā tā ir jau otrā reize, kad ICE aģenti Mineapolē kādu sašauj. 7. janvārī ICE aģents Džonatans Ross nošāva Gudu, kas ar savu automašīnu mēģināja uzbraukt aģentam.
Gudas nošaušana izraisīja protestus gan Mineapolē, gan daudzās citās ASV pilsētās.
Pēdējo reizi Likums par sacelšanos tika aktivizēts 1992. gadā. Prezidents Džordžs Bušs to darīja, atsaucoties Kalifornijas gubernatora lūgumam, Losandželosu tolaik pārņēmušo plašo un vardarbīgo nekārtību dēļ.