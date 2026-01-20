Kalifornijas gubernators Ņūsoms par ārvalstu līderu pielabināšanos Trampam: ar tiranozauru tikai pārojas vai tiek apēsti
ASV Kalifornijas štata gubernators Gevins Ņūsoms, kuru daudzi uzskata par potenciālo demokrātu kandidātu 2028. gada ASV prezidenta vēlēšanās, otrdien nosodīja “nožēlojamos” ārvalstu līderus par verdzisku pakļāvību ASV prezidentam Donaldam Trampam.
“Es nevar ciest šo līdzdalību, kad cilvēki vienkārši padodas. Man vajadzēja visiem pasaules līderiem aizvest ceļgalu polsterējumu. Kroņu piešķiršana, Nobela prēmiju atdošana. Tas ir vienkārši nožēlojami. Es ceru, ka cilvēki saprot, cik nožēlojami viņi izskatās pasaules arēnā,” Ņūsoms sacīja žurnālistiem Šveices pilsētā Davosā.
“Diplomātija ar Trampu? Tramps ir tiranozaurs. Vai nu tu ar viņu pārojies, vai arī viņš tevi aprij, cita varianta nav, un pret to ir jācīnās,” viņš aicināja eiropiešus “stāties pretī un būt vienotiem”.
“Es pārstāvu visnetrampiskāko ASV štatu. Viņš karo pret manu štatu. Viņš reaģē uz spēku, nevis vājumu, punkts. Spēku,” viņš sacīja. “Es eiropiešiem nedodu padomu. Es esmu amerikānis, kura darbi sakrīt ar vārdiem, un es uzskatu, ka tā ir efektīvāka pieeja nekā pielabināšanās, kas ir ceļš uz nekurieni.”
Ņūsoms, kurš ir viens no galvenajiem Trampa kritiķiem ASV, pagājušā gada rudenī apstiprināja, ka apsver iespēju kandidēt uz prezidenta amatu 2028. gadā. Kalifornijas gubernators būtu viens no galvenajiem favorītiem Demokrātiskās partijas nominācijas iegūšanai. Savukārt vietne “270towin.com”, kas veltīta ASV prezidenta un Kongresa vēlēšanām un publicē kandidātu popularitātes jaunāko aptauju rezultātus, norāda, ka Ņūsoms pašlaik ir populārākais potenciālais demokrātu kandidāts, krietni apsteidzot bijušo ASV viceprezidenti Kamalu Harisu, kas Trampam zaudēja 2024. gada vēlēšanās.
Ņūsoms mudina Eiropas līderus apņēmīgi rīkoties laikā, kad Tramps aizvien agresīvāk draud atņemt ASV sabiedrotajai Dānijai tās autonomo teritoriju Grenlandi un ar tarifiem praktiski soda astoņas Eiropas valstis, kas atklāti pretojas ASV vēlmei.
Kamēr Eiropas valstu līderi domā, kā rīkoties, Tramps jau publicējis attēlu, kurā viņš kā kungs Baltajā namā sēž NATO un Eiropas valstu līderu priekšā, viņiem demonstrējot “karti”, kurā par ASV teritoriju jau pasludināta ne tikai Grenlande, bet arī Kanāda un Venecuēla.