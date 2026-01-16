Tramps ieguvis to, ko kārojis jau kopš pirmās prezidentūras laika
ASV prezidents Donalds Tramps, kurš jau vairāk nekā 10 gadus pie katras iespējas uzstājīgi apgalvo, ka ir pelnījis Nobela miera prēmiju vairāk nekā jebkurš cits pasaules vēsturē, šķiet, beidzot ir panācis savu. Tiesa, ne no Norvēģijas Nobela komitejas, bet no Venecuēlas opozīcijas līderes un 2025. gada Nobela miera prēmijas laureātes Marijas Korinas Mačado.
Venecuēlas opozīcijas līdere Marija Korina Mačado pēc ceturtdienas privātas tikšanās ar Trampu Baltajā namā žurnālistiem pastāstīja, ka pasniedza Nobela miera prēmijas medaļu, taču neizpauda, vai viņš to pieņēma. Tomēr grūti iedomāties, ka pēc tik daudzu gadu nenogurstošas pašslavināšanas un Nobela komitejas kaunināšanas, kurā aktīvi iesaistījās ne tikai pats prezidents, bet arī viņa administrācijas locekļi un citi atbalstītāji, Tramps būtu atteicies no kārotās dāvanas.
“Es domāju, ka šodien ir vēsturiska diena mums, venecuēliešiem,” viņa sacīja žurnālistiem pēc pirmās personiskās tikšanās ar Trampu. “Es pasniedzu Amerikas Savienoto Valstu prezidentam Nobela Miera prēmijas medaļu,” viņa piebilda, nosaucot to par “atzinību par viņa unikālo apņemšanos mūsu brīvības labā”.
Kad Norvēģijas Nobela komiteja 2025. gada miera prēmiju piešķīra Mačado, Tramps turpināja žēloties par kārtējo netaisnību un ierasti stāstīt par viņa izbeigtajiem astoņiem kariem. “Es viens pats izbeidzu astoņus karus un NATO locekle Norvēģija muļķīgi izvēlējās man nepiešķirt Nobela miera prēmiju,” vēl pagājušajā nedēļā sociālajā vietnē “Truth Social” sūkstījās Tramps.
Mačado pagājušajā nedēļā paziņoja, ka dalīsies ar Trampu, taču Nobela komiteja paskaidroja, ka prēmija nav nododama. “Kad Nobela prēmijas piešķiršana ir paziņota, to nevar atsaukt, dalīt vai nodot citām personām,” paziņoja komiteja. “Lēmums ir galīgs un paliek spēkā uz mūžiem.”
Pirms ceturtdien notikušās tikšanās Baltajā namā Nobela Miera centrs mikrobloģošanas vietnē “X” norādīja, ka “medaļai var mainīties īpašnieks, taču Nobela Miera prēmijas laureāta tituls nevar”.
Mačado pastāstīja, kā marķīzs de Lafajets, kurš cīnījās Amerikas Neatkarības karā, vienam no mūsdienu Venecuēlas dibinātājiem Simonam Bolivaram pasniedza medaļu ar ASV pirmā prezidenta Džordža Vašingtona attēlu. Šī dāvana bija “brālības zīme” starp viņas valsti un ASV “cīņā par brīvību pret tirāniju”, sacīja Mačado. “Un pēc 200 gadiem Bolivara tauta atdod Vašingtona mantiniekam medaļu — šajā gadījumā Nobela Miera prēmijas medaļu — kā atzinību par viņa unikālo apņemšanos cīņā par mūsu brīvību,” viņa sacīja.
Nav skaidrs, vai Nobela prēmijas medaļas uzdāvināšana mainīs Trampa nostāju par to, kurš būs pie Venecuēlas stūres pēc Nikolasa Maduro gāšanas. Līdz šim Tramps atteicies paust atbalstu Mačado, kuras kustība apgalvoja par viņas uzvaru 2024. gada plaši apstrīdētajās vēlēšanās, un sadarbojas ar Venecuēlas pagaidu vadītāju, Maduro bijušo viceprezidenti Delsiju Rodrigesu.