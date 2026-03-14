"VEF Rīga" pārliecinoši finišē un ceturtdaļfināla super sērijā spēkosies ar "Ventspili"
"VEF Rīga" un "Ventspils" komandas sestdien nodrošināja tikšanos "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) ceturtdaļfinālā.
Pārējos ceturtdaļfināla pāros sērijās līdz divām uzvarām tiksies "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" ar Pērnavas "Transcom", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ar Tallinas "TalTech" un "Rīgas zeļļi" ar Tallinas "Kalev"/"Cramo".
"VEF Rīga" viesos ar rezultātu 86:74 (17:13, 30:18, 24:18, 15:25) pārspēja "Liepāju" un pamatturnīru noslēdza otrajā pozīcijā aiz Tartu vienības.
Rīdziniekiem 19 punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Brendons Hafmens, 17 punkti bija Toni Ročakam, 13 punktus guva un sešas rezultatīvas piespēles atdeva Kamau Stoukss, bet 11 punkti bija Kērtisam Holisam. Zem groziem desmit bumbas izcīnīja Kristaps Ķilps, kuram bija arī sešas rezultatīvas piespēles.
Liepājniekiem 13 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles bija Kristiānam Feierbergam, 13 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Reds Martinsons, 12 punktus guva Helmuts Petrovičs, bet pa desmit iemeta Ksavjers Dasels un Edvards Egle.
Tikmēr "Ventspils" mājās ar 84:109 (22:28, 22:19, 18:32, 22:30) zaudēja Tallinas "Kalev"/"Cramo". Vēlāk "TalTech" ar 78:76 pārspēja Tartu vienību, nostumjot ventspilniekus uz septīto vietu, kas nozīmē tikšanos ar "VEF Rīga".
Ventspilniekiem 21 punkts un astoņas atlēkušās bumbas bija Braientam Tomasam, 13 punkti, piecas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles - Kemeronam Šeltonam, 12 punktus guva Ārons Džonsons-Kešs, bet desmit iemeta Artūrs Ausējs.
Talliniešiem astoņi no deviņiem spēlētājiem katrs guva vismaz desmit punktus, ar 16 punktiem izceļoties Tanelam Kurbasam. No latviešiem Iļja Kurucs guva desmit punktus, bet Anrija Miškas nebija pieteikumā.
Savukārt "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" viesos ar rezultātu 96:74 (16:16, 24:28, 33:12, 23:18) bija pārāka pār "Keila" komandu.
Valmieriešiem 16 punktus guva Anivaniva Teits-Džounss, 14 punkti un 11 rezultatīvas piespēles bija Dominīkam Steņonim, tāpat 14 punktus guva Verners Kohs, kurš izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, 12 punkti bija Artim Atem, 11 punktus guva Omars Pajičs, bet desmit - Jānis Kalniņš.
Pretiniekiem ar 23 punktiem un 19 bumbām zem groziem izcēlās Oreoluvapo Idovu.
"Rīgas zeļļi" "Xiaomi arēnā" ar 90:74 (21:17, 32:23, 21:21, 16:13) pārspēja "Viimsi" vienību.
Uzvarētājiem 19 punktus guva Frenkijs Fidlers, 14 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Roberts Bērziņš, 12 punktus guva Rolands Šulcs, 11 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Rodijam Mačoham, kā arī 11 punktus guva deviņas rezultatīvas piespēles atdeva Deniss Lukašovs. Laukumā bija arī valsts aizsardzības dienestu sākušais Juris Vītols.
"Viimsi" komandā 19 punktus guva Kevins Beikers.
Jau ziņots, ka "Latvijas Universitātes" (LU) komanda sestdien pamatturnīra noslēgumā viesos ar 106:101 uzvarēja "Ogri", liedzot pretiniekiem iekļūt izslēgšanas turnīrā. LU kā septītā Latvijas komanda nekvalificējās Latvijas čempionāta "play-off".
"Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "VEF Rīga" uzvarēja 21 no 26 spēlēm, Igaunijas komandai savstarpējos mačos iekrājot pozitīvu iemesto un ielaisto punktu starpību (+3). Tālāk ar 20 uzvarām bija "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Kalev"/"Cramo" un "Rīgas zeļļi", bet aiz labāko piecinieka bija "TalTech" un "Ventspils" ar 17 uzvarām. Pērnavas un Ogres komandas katra iekrāja pa 11 uzvarām, bet savstarpējos mačos igauņiem bija labāka bilance (+3).
Desmitā ar septiņām uzvarām bija "Viimsi", pa piecām uzvarām guva "Liepāja" un "Keila", četras izcīnīja LU, bet trīs - "Coolbet".
Pamatturnīrā komandas izspēlēja divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".