Tramps: "Lielbritānija pieņēma muļķīgu lēmumu. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ASV ir jāiegūst Grenlande"
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien apgalvoja, ka viens no iemesliem, kāpēc viņš vēlas pārņemt kontroli pār Grenlandi, Dānijas autonomo teritoriju, ir Lielbritānijas lēmums atdot Čagosas salas Maurīcijai.
"Šokējoši, ka mūsu "izcilā" NATO sabiedrotā Lielbritānija pašlaik plāno atdot Djego Garsijas salu, kur atrodas svarīga ASV militārā bāze, Maurīcijai un darīt to bez jebkāda iemesla," platformā "Truth Social" pauda Tramps.
"Nav šaubu, ka Ķīna un Krievija ir pamanījušas šo pilnīga vājuma izpausmi. Tās ir starptautiskas lielvaras, kas atzīst tikai spēku, tāpēc Amerikas Savienotās Valstis manā vadībā, paejot tikai vienam gadam, tiek cienītas tā, kā vēl nekad agrāk," klāstīja prezidents.
"Lielbritānijas atteikšanās no ārkārtīgi svarīgas zemes ir lielas muļķības izpausme, un tas ir vēl viens iemesls ļoti garā nacionālās drošības iemeslu virknē, kādēļ Grenlande ir jāiegūst," rezumēja Tramps.
Vēstulē Norvēģijas premjerministram, kas mediju uzmanības lokā nonāca pirmdien, Tramps apņemšanos pārņemt kontroli pār Grenlandi saistīja ar to, ka viņam pērn netika piešķirta Nobela Miera prēmija.
Tramps naktī uz otrdienu "Truth Social" publicēja vairākus ierakstus, arī Francijas prezidenta Emanuela Makrona un NATO ģenerālsekretāra Marka Rutes viņam sūtīto vēstījumu ekrānuzņēmumus, kā arī mākslīgā intelekta radītu attēlu, kurā Tramps uz sniegainas kalnu ainavas fona tur ASV karogu. "Grenlande. ASV teritorija. Dibināta 2026. gadā," teikts uzrakstā uz plāksnes līdzās Trampam, viņa viceprezidentam un valsts sekretāram.
Neilgi pirms tam Tramps "Truth Social" publicējis rediģētu Baltā nama sanāksmes attēlu. Tur telpā pie sienas redzama Ziemeļamerikas karte, kurā gan ASV, gan Kanāda un Grenlande iezīmētas ASV karoga krāsās.