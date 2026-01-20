"Atdosim viņam visas savas trofejas!" - sociālajos tīklos iesmej par Trampa lēmumu pieņemt Nobela prēmiju
Pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps laimīgs paziņoja, ka pieņēmis Venecuēlas opozīcijas līderei Marijai Korinai Mačado piešķirto Nobela Miera prēmiju, cilvēki sociālajos tīklos steigušies izsmiet viņu par to, ka viņš ir tik alkatīgs, ka gatavs pieņemt jebkādu balvu, kas patiesībā viņam nepienākas.
Sāksim ar to, ka Nobela prēmijas laureāte Marija Korina Mačado pagājušās nedēļas ceturtdien, 15. janvārī, Baltajā namā pasniedza savu medaļu Trampam, norādot, "ka atzinīgi novērtē viņa unikālo ieguldījumu Venecuēlas brīvības nodrošināšanā". Pāris stundas vēlāk Tramps sociālajā tīklā "Truth Social" uzrakstīja: "Mačado pasniedza man savu Nobela Miera prēmiju par darbu, ko esmu paveicis. Tas ir brīnišķīgs savstarpējās cieņas apliecinājums."
Nobela Miera centrs sociālajos tīklos paziņoja: "Medaļa var mainīt īpašnieku, bet Nobela Miera prēmijas laureāta tituls gan nevar," tā uzsverot, ka Mačado tik un tā paliek Nobela Miera prēmijas ieguvēja.
Gan Mačado lēmums medaļu uzdāvināt, gan Trampa lēmums to pieņemt daudziem šķitis absurds. Mačado gadījumā tiek uzskatīts, ka viņa rīkojusies šādi, cerot iegūt Trampa atzinību un, iespējams, ka viņš paudīs savu atbalstu, lai viņa kļūtu par Venecuēlas prezidenti, jo šobrīd Tramps kā Venecuēlas pagaidu līderis atbalsta bijušo Maduro viceprezidenti Delsiju Rodrigesu. Savukārt ASV prezidenta lēmums medaļu pieņemt, vairāku sociālo tīklu lietotāju vidū, tiek uzskatīts par bērnišķīgu centienu nomierināt savu vajadzību būt novērtētam.
Cilvēki norāda, ka Tramps sevi padarījis par vēl lielāku izsmieklu. Tāpēc sociālos tīklus pārpilda mākslīgā intelekta ģenerētās bildes, kurās redzams, kā Tramps pieņem apbalvojumus, medaļas un trofejas par sasniegumiem, kurus nav pelnījis. Tiek norādīts, ka Tramps ir ļoti alkatīgs.
Kāds lietotājs ar segvārdu "Die Hoffnung" raksta: "Varbūt būtu piemēroti nosūtīt mūsu mīļajam līderim visas tās balvas, trofejas un medaļas, kas mums mājās krāj putekļus, lai tās varētu iegūt jaunu dzīvi viņa kolekcijā!"
Arī komiķis Džimijs Kimmels izsmēja Trampu šovā "Jimmy Kimmel Live!", piedāvājot atvestam viņam savas trofejas.
#Trump Medal of Greed— Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen (@AMazzeppa) January 18, 2026
Perhaps it would be a fitting tribute to send our beloved leader all those awards, trophies, and medals that are gathering dust at home, so they can be given a new lease on life in his collection!
Please Donate!#goldenage pic.twitter.com/NVRG69fuBh
These trump trophy memes are 🔥 pic.twitter.com/UXhxxmGbFR— Desiree Alliance (@DesireeAlliance) January 18, 2026
"Wars van Poeha": "Neticami! Tramps izcīna vēl vienu pasaules kausu! Tas ir neticami!"
Unbelievable! Trump wins another world trophy! It's amazing! pic.twitter.com/vc8Phy4Y9v— Wars van Poeha (@AdRemke) January 17, 2026
"Eh, what’s up Doc": "Es uzdāvināšu Trampam savas futbola trofejas, ko izcīnīju 3. klasē."
I'm gonna give Trump my soccer trophy from 3rd grade pic.twitter.com/FlJhuKqmow— Eh, what’s up Doc (@rabbitSZN2) January 18, 2026
"Blue living in a red state":"Lūdzu, sazinieties ar savu vietējo policijas iecirkni, lai noskaidrotu, kur atrodas oficiālie "Trampam paredzēto trofeju" nodošanas punkti. ICE darbinieki tagad ir pilnvaroti pārmeklēt jūsu mājokli, lai atrastu jebkādas trofejas vai medaļas, kas nav nodotas!"
Please check with your local police station for your official— blue living in a red state (@thistledownTN) January 17, 2026
TRUMP TROPHY DROP-OFF CENTERS!
ICE OFFICERS are now allowed to search your home for any trophies or medals not handed over! pic.twitter.com/uAkF20trce