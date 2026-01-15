Baltais nams publicējis dīvainu attēlu, kas veltīts Grenlandes iedzīvotājiem
"Ja Grenlande neizvēlēsies Amerikas Savienotās Valstis, tā nonāks Ķīnas un Krievijas ietekmē." Tā apgalvo Baltais nams, izmantojot platformā X publicētu ar mākslīgo intelektu radītu attēlu.
Šo attēlu redzējuši arī Dānijas ārlietu ministrs Larss Lekke Rasmusens un Grenlandes ārlietu ministre Viviāna Motsfelda, kuri 14. janvārī Vašingtonā tikās ar ASV viceprezidentu Dž. D. Vensu un valsts sekretāru Marko Rubio.
Uzstājoties žurnālistu priekšā kopā ar Grenlandes ārlietu ministri Viviānu Motsfeldtu, Dānijas ārlietu ministrs Larss Lekke Rasmusens sacīja, ka ar ASV joprojām pastāv "principiālas domstarpības", tomēr stundu ilgā tikšanās bijusi "atklāta, bet vienlaikus konstruktīva".
Baltā nama publicētajā mēmē krustcelēs redzami divi suņu pajūgi ar Grenlandes karogiem. Pa kreisi attēlots Baltais nams ar plīvojošu ASV karogu, bet pa labi — Lielais Ķīnas mūris ar Ķīnas karogu un Maskavas Kremlis ar Krievijas karogu. Dānija kā izvēles variants attēlā nav iekļauta.
ASV pusē Baltais nams ir saules gaismas pieliets un zāle ir zaļa un kupla, savukārt virs Ķīnas mūra un Kremļa savelkas negaisa mākoņi. Attēla paraksts vēsta: "Uz kuru pusi, Grenlandes iedzīvotāj?"
Which way, Greenland man? https://t.co/G0NnJdZRJK pic.twitter.com/TLmOwst6M6— The White House (@WhiteHouse) January 14, 2026
Attēls, kas, šķiet, ir radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību, ir ASV varasiestāžu veidota mēma versija, kurā cilvēkam jāizdara dramatiska izvēle starp diviem variantiem — viens no tiem attēlots kā saulains un pievilcīgs, bet otrs kā drūms un tumšs mežs. Baltā nama publicētais attēls var arī atsaukties uz mēmu "Which way, western man?" ("Uz kuru pusi, rietumu cilvēk?").
Baltais nams dalījās arī ar ASV prezidenta Donalda Trampa ierakstu, kurā viņš apgalvoja, ka Ķīna un Krievija iekaros Grenlandi, ja to neizdarīs Amerikas Savienotās Valstis.
Dānija un Grenlande vairākkārt ir atteikušās pārdot Grenlandi ASV. Tomēr Tramps ir draudējis, ka ir gatavs sagrābt salu ar militāra spēka palīdzību.
Vairākas NATO dalībvalstis uz Grenlandi nosūta nelielu skaitu karavīru, lai stiprinātu šīs Arktikas salas drošību.
Dānija, kas ir atbildīga par Grenlandes aizsardzību, kā arī Vācija, Francija, Zviedrija un Norvēģija ir apstiprinājušas plānus šonedēļ nosūtīt karavīrus uz mazapdzīvoto salu.