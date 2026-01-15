Igaunija ir gatava atbalstīt Dāniju, nosūtot karavīrus uz Grenlandi
Igaunija ir piekritusi piedalīties kopīgajās Eiropas militārajās mācībās Grenlandē un ir gatava nosūtīt karavīrus uz vietas, ja to pieprasīs, paziņojis Igaunijas ārlietu ministrs.
Jau ziņots, ka Francija, pēc Dānijas lūguma, nosūtīs karavīrus uz Grenlandi, pievienojoties citiem Eiropas sabiedrotajiem militārajās mācībās Arktikā. Francijas prezidents Emanuels Makrons ceturtdien paziņoja, ka pirmie Francijas karavīri jau ir ceļā uz Grenlandi, un pievienosies viņiem vēl citi karavīri.
Savukārt Vācijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka nosūtīs militārpersonas uz Grenlandi. Ministrija norāda, ka šīs komandas galvenais mērķis būs izpētīt pamatnosacījumus iespējamam militārajam atbalstam Dānijai, garantējot drošību šajā reģionā.
Zviedrija un Norvēģija arī apstiprinājušas, ka šonedēļ nosūtīs militārpersonas uz Grenlandi, lai piedalītos šajās kopīgajās mācībās. Tādējādi Arktikas reģionā tiek palielināta Eiropas militārā klātbūtne, reaģējot uz pieaugošajiem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem.
Trešdien Tramps savā platformā "Truth Social" paziņoja, ka Grenlandei jānonāk Savienoto Valstu rokās. "Nekas mazāks par to nav pieņemams," viņš piebilda.