"Z patriots" nesaprot Kremļa brutalitāti: "Kāpēc mēs mokam Odesu? Kāda jēga?"
Pēc triecieniem Odesai krievu "Z patriots" Maksims Kalašņikovs sācis aizdomāties, ka Krievijas tā dēvētā "SMO" (speciālā militārā operācija) neiet pēc plāna.
Krievijas armijas bezjēdzīgā brutalitāte ir sākusi pārsteigt pat visdedzīgākos "Ukrainas denacifikācijas" atbalstītājus. Krievu "Z patriots" Maksims Kalašņikovs negaidīti kritizēja Kremli par triecieniem Odesas apgabala elektrotīklam, kas liedza bērniem un veciem cilvēkiem gaismu un siltumu.
Kalašņikovs savā "Telegram" kanālā publicēja drosmīgu ierakstu. Viņš atgādināja, ka Krievija iebruka Ukrainā ar saukli "aizsargāt" krievvalodīgos iedzīvotājus. Tomēr patiesībā Krievija līdz pamatiem nolīdzina krievvalodīgos reģionus kopā ar to iedzīvotājiem un karo pret civiliedzīvotājiem.
"Odesu satricina "Teherānas" apšaudes, un iedzīvotāji paliek bez apkures un elektrības. Viņi ir laimīgi, ja viņiem elektrība ir kaut stundu dienā. Daži bez tās iztiek pat nedēļu... Kāda jēga sodīt parastos odesiešus ar tumsu, aukstumu un salauztu kanalizācijas sistēmu? Galu galā Krievija nāca viņus "atbrīvot"," rakstīja Kalašņikovs.
Viņš atzina acīmredzamo - šādas Krievijas armijas darbības iznīcina prokrievisko noskaņojumu paliekas Ukrainā. Pēc četriem nežēlīga, asiņaina kara gadiem Odesa vienbalsīgi ienīst visu krievisko. "Man arvien vairāk kāro iejusties Berijas (Lavrentijs Berija bija Padomju Savienības politiskais un valsts darbinieks, drošības dienestu vadītājs, aktīvs staļinisma politikas un politisko represiju īstenotājs - red.) lomā un pajautāt visu stāstu... Jo nekādas "SMO" triumfējošas beigas nav redzamas. Un es baidos, ka vēlāk Odesā parādīsies NATO karaspēks," rakstīja "Z" patriot.
Pārskatot odesiešu videoierakstus, Kalašņikovs pamanīja pārtikas cenas pilsētā. Viņu dziļi iespaidoja tas, cik daudz zemākas cenas tur bija nekā Krievijā, neskatoties uz karu.
Pēdējais okupantu trieciens Odesai
Krievijas ballistisko raķešu triecienā Ukrainas Odesas apgabalā 19. decembrī tika nogalināti septiņi un ievainoti 15 cilvēki, paziņoja Odesas apgabala valsts administrācijas vadītājs Olehs Kipers.
Maskava pēdējās nedēļās ir pastiprinājusi uzbrukumus šim piekrastes apgabalam pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina draudiem atbildēt uz Ukrainas uzbrukumiem tankkuģiem, kas pārvadāja Krievijas naftu.
"Ienaidnieks uzbruka
Trieciens izraisīja ugunsgrēku kravas automašīnu stāvvietā.
Krievija pēdējās nedēļās ir uzbrukusi
Šajos uzbrukumos nodarīti bojājumi arī civiliem kuģiem ar ārvalstu karogiem
Ukraina pirms tam piektdien paziņoja, ka trāpījusi Krievijas "ēnu flotes" tankkuģim Vidusjūras neitrālajos ūdeņos. Tas bija pirmais Ukrainas trieciens šajā jūrā gandrīz četrus gadus ilgā kara laikā.
Ukraina šomēnes deva triecienus arī Krievijas "ēnu flotes" kuģiem Melnajā jūrā.