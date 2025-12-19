“Mēs to nesākām”: Putins noliedz atbildību par karu Ukrainā
Krievijas diktators Vladimirs Putins ikgadējā jautājumu un atbilžu sesijā piektdien paziņoja, ka nav atbildīgs par cilvēku nāvi Krievijas izvērstajā karā pret Ukrainu.
Ikgadējā televīzijas "tiešās līnijas" pārraidē Putins vairākas stundas atbild uz iedzīvotāju un žurnālistu jautājumiem.
Putinam tiešraides laikā tika uzdots jautājums par ASV prezidenta Donalda Trampa miera plānu, lai izbeigtu Krievijas un Ukrainas karu.
ASV telekanāla "NBC News" korespondente vaicāja: "Vai jūs uzņemsieties atbildību par krievu un ukraiņu nāvi 2026. gadā, ja noraidīsiet Trampa miera plānu?"
"Mēs neuzskatām sevi par atbildīgiem par cilvēku bojāeju, jo mēs nesākām šo karu. Tas sākās pēc antikonstitucionālā bruņotā apvērsuma Ukrainā," atbildēja Putins.
Viņš sacīja, ka augstu vērtē Trampa miera iniciatīvas un "praktiski piekritis" viņa priekšlikumiem samitā Aļaskā, lai gan tas saistīts ar "sarežģītiem lēmumiem". Viņš atkārtoja savu iepriekšējo paziņojumu, ka Krievija ir gatava risināt sarunas un izbeigt karu miermīlīgā ceļā.
Vienlaikus Putins apgalvoja, ka Kijiva atsakās izbeigt karu miermīlīgā ceļā. "Pagaidām mēs tiešām neredzam šādu gatavību," atbildēja Putins, atsaucoties uz Ukrainas nevēlēšanos pieņemt kara izbeigšanu pēc viņa nosacījumiem.
"Bet mēs zinām par signāliem, ka viņi ir gatavi risināt sava veida dialogu," viņš piebilda.
Putins arī paziņoja, ka Krievija negrasās uzbrukt Eiropai un neplāno jaunas "īpašas militārās operācijas". "Nekādu operāciju nebūs, ja jūs pret mums izturēsieties ar cieņu," sacīja Putins, atbildot uz BBC korespondenta jautājumu par to, kādu nākotni Putins redz un veido Krievijai.
Putins vēlreiz atkārtoja savu veco tēzi, kā eiropieši "apmuļķojuši" Krieviju ar NATO paplašināšanos uz austrumiem. "Kā pie mums saka tautā, uzmeta, viņi vienkārši ignorēja mūsu drošības intereses," viņš teica.
Putins sacīja, ka Krievija varētu nekavējoties apturēt karadarbību, "ja tiks nodrošināti mūsu drošības nosacījumi vidējā un ilgtermiņā".
Pēc viņa teiktā, Krievija ir gatava sadarboties ar ASV un Eiropu, taču "uz vienlīdzīgiem pamatiem un ar cieņpilnu attieksmi vienam pret otru". "Mēs neesam tie, kas karo ar Rietumiem. Karā ar mums esat jūs - ar ukraiņu nacionālistu rokām," viņš piebilda.