Krievijas triecienā Odesas apgabalā cietis Turcijas prāmis.
Pasaulē
Šodien 20:40
VIDEO: Krievijas gaisa triecienā Odesas apgabalā bojāts Turcijas prāmis
Krievijas gaisa triecienā ostai Ukrainas Odesas apgabalā bojāts Turcijas kompānijas prāmis, paziņojusi Kijiva.
"Krievija veica raķešu triecienu pret civilās ostas infrastruktūru Odesas apgabalā," platformā "Telegram" paziņoja Ukrainas vicepremjers Oleksijs Kuleba, norādot, ka bojāts Turcijas prāmis, taču cietušo nav.
Russians have attacked a Turkish ship in Odesa, according to media reports.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 12, 2025
We are awaiting a response from Erdoğan, who spoke with Putin today. https://t.co/AvU7XDkVpT pic.twitter.com/ZR8x3ZSjF8
Turcijas kuģniecības kompānija "Cenk Shipping" paziņoja, ka tās prāmis, kas piekrauts ar svaigiem augļiem, dārzeņiem un citiem pārtikas produktiem, maršrutā no Turcijas Sakarjas provinces uz Odesas apgabalu šodien neilgi pēc pietauvošanās Čornomorskas ostā cieta gaisa uzbrukumā.