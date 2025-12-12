VIDEO: Krievijas gaisa triecienā Odesas apgabalā bojāts Turcijas prāmis
foto: AFP/Scanpix
Krievijas triecienā Odesas apgabalā cietis Turcijas prāmis.
VIDEO: Krievijas gaisa triecienā Odesas apgabalā bojāts Turcijas prāmis

Krievijas gaisa triecienā ostai Ukrainas Odesas apgabalā bojāts Turcijas kompānijas prāmis, paziņojusi Kijiva.

"Krievija veica raķešu triecienu pret civilās ostas infrastruktūru Odesas apgabalā," platformā "Telegram" paziņoja Ukrainas vicepremjers Oleksijs Kuleba, norādot, ka bojāts Turcijas prāmis, taču cietušo nav.

Turcijas kuģniecības kompānija "Cenk Shipping" paziņoja, ka tās prāmis, kas piekrauts ar svaigiem augļiem, dārzeņiem un citiem pārtikas produktiem, maršrutā no Turcijas Sakarjas provinces uz Odesas apgabalu šodien neilgi pēc pietauvošanās Čornomorskas ostā cieta gaisa uzbrukumā.

KrievijaTurcijaTelegramKijiva

