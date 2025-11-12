Paziņots datums, līdz kuram Krievijas armija plāno sagrābt Pokrovsku
Pokrovskas okupācija ir mērķis, pie kā Vladimirs Putins ir strādājis jau vairāk nekā gadu, nogalinot desmitiem tūkstošu Krievijas karavīru, savas valsts pilsoņus, kamēr Ukrainas bruņotie spēki dara visu iespējamo, lai Kremļa diktators paliktu bez Jaungada "dāvanas".
Situācija Pokrovskā pasliktinās ar katru dienu
Ienaidnieks ir savilcis vismaz 150 000 karavīru, lai ieņemtu pilsētu. "Maskava vēlas ieņemt Pokrovsku līdz 15. decembrim. Šis ir viņu jaunais termiņš," "RBC-Ukraina" pastāstīja avoti Aizsardzības spēkos. Mediji apgalvo, ka Pokrovskas dienvidu un dienvidrietumu daļas kontrolē okupanti, savukārt Ukrainas bruņotie spēki saglabā kontroli pār pilsētas ziemeļu daļu. Centrs, tāpat kā dzelzceļa stacijas apkārtne, ir "pelēkā zona".
"Pokrovskā mūsu karaspēks vienkārši ir sajaukts ar krieviem," apgalvo medija avots. Krievijas armijas pavēlniecības plāns paredz, ka 2. apvienotā ieroču armija, virzoties no rietumiem, sastapsies ar 51. armiju, kas virzās no Krasnij Limanas, kam sekos Pokrovskas ielenkšana un pilnīga ieņemšana. Pokrovskas ieņemšana ir Kremļa galvenais mērķis, ko pierāda spiediena mazināšana uz Mirnohradu. Ienaidnieks plāno to ieņemt vēlāk.
Okupanti uz Pokrovsku pārdislocē papildspēkus
Krievijas karaspēks cieš milzīgus zaudējumus netālu no Pokrovskas, un tur tiek pārdislocēti spēki ne tikai no Zaporižjas un Hersonas sektoriem, bet arī no daudzām rezervēm. "506. motorizētā strēlnieku pulka aģenti ziņo, ka viņu atrašanās vietā katru dienu ierodas simtiem karavīru," ziņo partizānu kustības "Atesh" "Telegram" kanāls. Partizānu aģenti piebilda, ka daudzi "jauniņie" tiek iemesti uzbrukumos, pat nepaspējot reģistrēties savā jaunajā pulkā.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 12. novembra rītam sasnieguši 1 154 180 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1000 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 342 tankus, 23 556 bruņutransportierus, 34 379 lielgabalus un mīnmetējus, 1540 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1240 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 347 helikopterus, 79 804 bezpilota lidaparātus, 3926 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 67 123 automobiļus un autocisternas, kā arī 3994 specializētās tehnikas vienības.