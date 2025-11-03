Okupanti met visu savu spēku uz Pokrovsku, pārvēršot pilsētu haotiskā "pelēkā zonā", kur notiek intensīvas dronu kaujas
Maskava vēlas, lai Pokrovska būtu politisks simbols ar ko izdarīt spiedienu uz Rietumiem, piespiežot Kijivu atdot Ukrainas austrumus.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) vienības piedalās cīņā, veicot sarežģītu pretoperāciju, kuru personīgi pārrauga HUR vadītājs Kirilo Budanovs.
Krievi ar pilnu spēku cenšas nostiprināties Pokrovskā. Pilsēta kļūst par "pelēko zonu", ko raksturo neparedzamība un nenoteikta kontrole, saka Ukrainas karavīrs, kas pazīstams kā Huss no Ukrainas 68. atsevišķās Jēgeru brigādes, ziņo "Kyiv24".
Ukraina uzsāka pretuzbrukumu netālu no Pokrovskas, lai atgūtu kontroli pār loģistikas līnijām. HUR helikopteri un specvienības nolaidās tieši teritorijās, ko Krievija apgalvo, ka tās kontrolē.
Saskaņā ar jaunākajiem ziņojumiem Krievijas spēki kontrolē aptuveni 60% no Pokrovskas. Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienības pašlaik veic operāciju šajā apgabalā. Operāciju personīgi pārrauga HUR vadītājs Kirilo Budanovs, kurš tika pamanīts 1. novembrī pa ceļam uz pilsētu.
‼️GUR special operation in Pokrovsk - CONFIRMED.— Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) November 1, 2025
Sources say Budanov himself is on the ground. ⚡
▪️The Economist showed troops landing by helicopter in areas russians called “captured.”
▪️Suspilne & RBC-Ukraine verified the video.
▪️Reuters: operation began earlier this week… pic.twitter.com/sCK7fwFpx0
Stratēģiski vārti uz visu Doneckas apgabalu
Pokrovskas ieņemšana nodrošinātu Krievijas spēkiem nozīmīgu loģistikas centru, atverot piekļuvi tādām svarīgām pilsētām kā Kramatorska, Slovjanska, Kostjantiņivka un Družkivka.
Tas ļautu Krievijas spēkiem pastiprināt spiedienu un paplašināt kontroli visā Doneckas apgabalā, tuvojoties visa reģiona ieņemšanai.
28. oktobrī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievijas spēki cenšas ieņemt Pokrovsku, lai pārliecinātu ASV administrāciju, ka viņi it kā spēj ieņemt visu Ukrainas austrumu daļu.
Pēc Zelenska teiktā, Kremlim Pokrovska ir nepieciešama tikai kā simbols, lai uzspiestu pasaulei ideju, ka Ukrainai vajadzētu izvest savu karaspēku no austrumiem un atdot atlikušās teritorijas okupantiem.
Iefiltrēšanās no dienvidiem un sīvas cīņas par katru kvartālu
Pēc Husa teiktā, Krievijas infiltrācija pašlaik notiek no pilsētas dienvidu un dienvidrietumu daļām, Krievijas karaspēkam koncentrējot savus spēkus uz pozīciju nostiprināšanu dienvidu rajonos.
"Ienaidnieks tiek atklāts gandrīz katrā kvartālā un rajonā, pārvietojoties nelielās vairāku kaujinieku grupās," viņš teica.
Karavīrs atzīmēja, ka situācija joprojām ir nestabila, jo noteiktas pozīcijas var vairākkārt mainīt īpašniekus.
"Šobrīd nevar runāt par stabilu ienaidnieka kontroli — visa pilsēta būtībā ir pelēkā zona," viņš uzsvēra.
Ielenkšanas plāns sastopas ar pretestību
Huss paskaidroja, ka Krievijas spēki mēģina divvirzienu uzbrukumu, lai ielenktu Ukrainas aizstāvjus un "aizvērtu kabatu".
"Viņi spēcīgi virzās no rietumiem uz Hrišinu, no dienvidrietumiem no vienas puses un no ziemeļaustrumiem pie Rodinskes un Červonji Limanas, kur turpinās sīvas kaujas," viņš paskaidroja.
Okupanti cenšas saplūst no abiem virzieniem un aizvērt kabatu, taču viņi joprojām ir tālu no šī mērķa sasniegšanas.