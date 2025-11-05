Ukrainas desantnieks atklāj, ka nelielas krievu grupas civilās drēbēs virzās uz dienvidiem no Pokrovskas
Ukrainas spēki no 25. "Sičas" gaisa desanta brigādes nesen likvidēja krievu grupu, kas mēģināja pārgriezt ceļu uz Rodinski, kamēr Maskavas karaspēks pastiprina centienus pārraut apgādes līnijas uz Pokrovsku.
Krievijas spēki mēģina ielenkt Pokrovskas aglomerāciju, galvenais spiediens nāk no dienvidiem, jo karaspēks cenšas ieņemt pozīcijas pilsētas rūpniecības zonā un dzīvojamajos rajonos, 5. novembrī ziņoja Ukrainas 25. "Sičas" gaisa desanta brigādes karavīrs.
Pokrovska joprojām ir kritiski svarīga frontes līnijas pilsēta Ukrainas austrumos, kur notiek intensīvas kaujas, Krievijas spēkiem turpinot uzbrukt un Ukrainas aizstāvjiem atvairot atkārtotus uzbrukumus, vienlaikus nostiprinot savas pozīcijas un loģistiku.
"Viņi pieliek visas pūles, lai ielenktu Pokrovskas aglomerāciju. Jo īpaši spiediens tiek izdarīts galvenokārt no dienvidiem. Viņi cenšas nostiprināties rūpniecības zonā un Pokrovskas dzīvojamajos rajonos," raidījumā "Suspilne Studio" sacīja Valērijs, kura militārā iesauka ir "Arkheoloh" (Arheologs - red.).
Krievijas spēki darbojas nelielās divu līdz trīs cilvēku grupās, maskējoties civilā apģērbā un veidojot sabotāžas un izlūkošanas vienības, lai traucētu Ukrainas loģistiku, sacīja karavīrs. Krievijas karaspēks šajā virzienā gandrīz neizmanto transportlīdzekļus, izņemot Mirnohradas apgabalu, viņš piebilda.
Mirnohradas ass joprojām ir īpaši bīstama, norāda "Arkheoloh". Krievijas spēki cenšas slēgt apli no dienvidiem, pārtraukt piegādes ceļus un radīt Pokrovskas ielenkšanas draudus.
"Tas ir viņu mērķis – tieši slēgt no dienvidiem caur Pokrovsku, apiet to, nogriezt mūsu loģistiku. Un attiecīgi Mirnohradas virziens viņiem ir ļoti svarīgs, kritiski svarīgs šī uzdevuma atrisināšanai, ko fīrers (Putins - red.) viņiem uzdevis," saka karavīrs.
Nesenās sadursmes ilustrē šos draudus. Dienvidaustrumu virzienā netālu no Mirnohradas tika atklāti un likvidēti aptuveni 10 ienaidnieka karavīri, ziņoja "Arkheoloh". Pokrovskas asī Ukrainas spēki nesen likvidēja grupu, kas mēģināja nogriezt loģistiku, konkrēti ceļu uz Rodinski.
"Bet tomēr šī ir patiešām bīstama situācija. Un tas pats attiecas uz Pokrovskas virzienu – pavisam nesen mēs likvidējām grupu, kas mēģināja nogriezt loģistiku, konkrēti ceļu uz Rodinski," sacīja karavīrs.