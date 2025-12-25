Vera Aļentova.
Pasaulē
Šodien 14:32
Mirusi filmas "Maskava asarām netic" zvaigzne Vera Aļentova
Mirusi slavenā padomju aktrise Vera Aļentova. Viņai bija 83 gadi.
Saskaņā ar vairāku krievu mediju un citu avotu sniegto informāciju, Verai Aļentovai kļuva slikti atvadīšanās ceremonijas laikā no aktiera Anatolija Lobocka (viņš nomira 20. decembrī).
Aļentovu nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķiem un aiznesa uz nestuvēm. Ārsti mēģināja viņu reanimēt, taču tas neizdevās.
Vera Aļentova filmējās daudzās padomju un Krievijas filmās. Viena no slavenākajām ir "Maskava asarām netic", kurā viņa atveidoja galveno varoni — Katerinu Tihomirovu. 1981. gadā Vladimira Meņšova uzņemtā filma saņēma "Oskaru".
Aļentova bija precējusies ar režisoru Vladimiru Meņšovu, kurš nomira 2021. gadā. Viņas meita ir aktrise un televīzijas vadītāja Jūlija Meņšova.