Krievija visu gadu taupīja bruņutehniku šim brīdim - tuvojas pēdējā, galīgā kauja par Pokrovsku
Krievijas papildspēki virzās uz Pokrovsku. Taču tāpat tur virzās arī Ukrainas papildspēki. Tuvojas liela cīņa.
150 000 Krievijas karavīru pulcējas ap Pokrovsku. 5 Krievijas brigādes pārdislocētas no Sumu frontes. Ukrainas 156. mehanizētā brigāde steidzas uz dienvidiem kā papildspēks. Gaidāma Krievijas pirmā lielā tanku vadītā ofensīva mēnešu laikā.
Ukrainas armija 156. kājnieku brigādi izveidoja 2024. gada pavasarī. Neilgi pēc tam vienība tika pārveidota par mehanizētu brigādi ar papildu bruņumašīnām.
Brigāde rudenī un ziemā vervēja un apmācīja tūkstošiem karavīru, un šovasar tika izvietota frontes līnijā Sumu apgabalā Ukrainas ziemeļos.
Tagad 156. mehanizētā brigāde ir viena no aizvien pieaugošā skaita Ukrainas vienību, kas steidzas uz dienvidiem uz Doneckas apgabalu, lai stātos pretī Krievijas karaspēka un tanku masai, kas gatavojas uzbrukt cietokšņa pilsētai Pokrovskai, ko Ukrainas bezpilota lidaparātu operators Kriegsforšers raksturoja kā "pēdējo, galīgo kauju".
Vēl pagājušajā mēnesī 156. mehanizētā brigāde kopā ar citām brigādēm jaunajā 18. armijas korpusā palīdzēja noturēt frontes līniju Sumos. Taču, tā kā pēdējās nedēļās kājnieku vadītais iebrukums uz ziemeļaustrumiem no Pokrovskas tika sakauts, Kremlis pieņēma nozīmīgu lēmumu.
Tā vietā, lai atteiktos no Pokrovskas, okuapnti divkāršoja spēkus un nosūtīja papildspēkus ap pilsētu, lai sāktu spēcīgu, tanku vadītu ofensīvu.
Pokrovskas krišana pavērtu ceļu uz Ukrainas pēdējām galvenajām aizsardzības pozīcijām Doneckā, potenciāli piespiežot tai veikt stratēģisku atkāpšanos, kas varētu pārveidot visu austrumu fronti.
Papildspēkiem no kaut kurienes bija jānāk. Ne mazāk kā piecas Krievijas jūras un desanta brigādes un pulki, kā arī tanku pulks, kājnieku pulks un divas mehanizēto strēlnieku brigādes ir pārdislocētas — vai tiek pārdislocētas — no Sumiem uz sektoru ap Pokrovsku.
Šie jaunie spēki, kā arī mehānizētā strēlnieku divīzija, kas pārdislocēta no Hersonas apgabala dienvidos, veido veselas lauka armijas spēku. Tie pievienojas aptuveni astoņām Krievijas lauka armijām, kas jau aplenc Pokrovsku un tuvējās pilsētas.
Ap Pokrovsku, iespējams, pulcējas 150 000 Krievijas karavīru. Un viņi pirmo reizi daudzu mēnešu laikā ieved lielu skaitu tanku un citu bruņumašīnu. Visu 2025. gadu Krievijas pulki galvenokārt uzbruka kājām vai motocikliem. Tagad ir skaidrs, kāpēc.
"Lēnām, bet neatlaidīgi tiek pierādīts, ka Krievija patiešām ierobežoja bruņoto spēku klātbūtni aizmugurē un samazināja mehanizētos uzbrukumus līdz minimumam," atzīmēja analītiķis Džompijs.
"Lēnām, bet noteikti tiek pierādīts, ka Krievija patiešām turēja bruņutehnikas vienības aizmugurē un samazināja mehanizētos uzbrukumus līdz minimumam," atzīmēja analītiķis Džompijs.
Krievija zaudēja brigādi netālu no Dobropiļļas, bet tuvojas citas brigādes.
Krievijas komandieri taupīja savas bruņutehnikas rezerves kādam īpašam mērķim. Šķiet, ka ši smērķis ir lielākais un, iespējams, uz kādu laiku pēdējais mehanizētais uzbrukums Pokrovskai, kas ir pēdējais nozīmīgais nocietinātais punkts starp krieviem un galveno Ukrainas "cietokšņa joslu", kas stiepjas cauri Kramatorskai un Slovjanskai Doneckas rietumos.
Krievijas lielākais bruņutehnikas uzbrukums pēdējo mēnešu laikā
Gaidāmā sadursme "būs lielāka, asiņaināka" nekā kājnieku kaujas, kas šogad bija ierastas ap Pokrovsku, brīdināja somu analītiķis Joni Askola. Tā būs jāuzņemas jaunpienākušajām vienībām, piemēram, 156. mehanizētajai brigādei, lai aizturētu daudz lielākus Krievijas spēkus.
Saskaņā ar “Unit Observer” datiem, 156. mehanizētā brigāde pagājušajā mēnesī devās ceļā uz Donecku. Tā pievienojas Nacionālās gvardes 1. “Azov”korpusam un blakus esošajām vienībām, kas augusta sākumā steidzās uz Pokrovsku, lai bloķētu un pēc tam atstumtu Krievijas kājnieku iebrukumu, kas īslaicīgi apdraudēja vienu no divām atlikušajām galvenajām apgādes līnijām uz Pokrovsku.
Citas Ukrainas vienības, kas pašlaik atrodas Sumos, varētu sekot 156. mehanizētajai brigādei uz Donecku, jo arvien vairāk Krievijas karavīru pamet Sumu apgabalu un dodas uz dienvidiem, lai veiktu gaidāmo uzbrukumu Pokrovskai. Nākamajā Ukrainas papildspēku kārtā varētu ietilpt 80. un 95. gaisa triecienbrigāde.
Salīdzinot ar šīm elitārajām gaisa triecienvienībām, 156. mehanizētā brigāde ir strādnieku līmeņa vienība.
Tā pārvietojas ar T-64BV tankiem, BMP-1TS ar jauniem 30 milimetru automātiskā lielgabala torņiem, M-113 kāpurķēžu bruņutransportieriem, modernizētiem BTR-60D riteņu bruņutransportieriem, Kozak bruņumašīnām un M-109 haubicēm. Daudziem no šiem transportlīdzekļiem ir papildu pretdronu bruņas.
Ukrainas tanku iznīcināšanas stratēģija saskaras ar savu lielāko pārbaudījumu
Sagaidāms, ka 156. mehanizētā brigāde iesaistīsies un gatavosies tanku uzbrukumiem.
Vecākās Ukrainas brigādes Pokrovskas apkārtnē ir prasmīgas tanku iznīcinātājas, taču 156. mehanizētās brigādes relatīvi nepieredzējušajiem karavīram vajadzētu būt iespējai diezgan ātri apgūt standarta taktiku.
43 mēnešu laikā, kopš Krievija paplašināja savu karu Ukrainā, Ukrainas spēki ir iznīcinājuši, sabojājuši vai sagrābuši aptuveni 4100 Krievijas tanku. Tas ir vairāk tanku nekā krievu pulkiem bija frontes dienestā pirms plašāka mēroga kara.
Viņi iznīcināja šos tankus ar mīnām, artilēriju, prettanku raķetēm un — iespējams, vissvarīgāk — sprādzienbīstamiem pirmās personas skata (FPV) droniem un granātu metēju droniem. Krievija cer, ka tankiem vadītas uzbrukumi palīdzēs viņiem uzvarēt cīņā par Pokrovsku. Ukraina cer, ka spēs iznīcināt tankus tradicionālajā veidā.
Krievijas tanku rezerves sāk bīstami samazināties
Ja krieviem neizdosies izlauzties cauri nostiprinātajām Ukrainas aizsardzībām ap Pokrovsku tuvāko mēnešu laikā, iespējams, viņiem vairs nebūs citas iespējas drīzumā - vismaz ne ar tankiem.
Krievijas “Uralvagonzavod” tanku rūpnīca ražo jaunus T-90M tankus, taču nav skaidrs, cik daudz. Iespējams, ka rūpnīcas ražošanas apjomi šogad ir samazinājušies. Tikmēr Kremļa transportlīdzekļu noliktavas, kas kādreiz bija pilnas ar Aukstā kara pmantojumu, tagad lielākoties ir tukšas no izmantojamām tehnikām.