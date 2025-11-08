Okupanti samazinājuši savu aktivitāti Pokrovskā un mēģina mainīt uzbrukuma vektoru Mirnohradā
Ukrainas bruņotie spēki nākuši klajā ar atjauninātu informāciju par kaujas lauka situāciju Doneckas apgabalā netālu no Pokrovskas un Mirnohradas.
Pokrovskā turpinās mērķtiecīgas operācijas, lai identificētu un iznīcinātu Krievijas spēkus. Ienaidnieks samazina savu kustību, gaidot pastiprinājumus, un mēģina mainīt uzbrukuma virzienu Mirnohradas apgabalā. Par to ziņo Ukrainas bruņoto spēku 7. gaisa desanta triecienkorpuss. Ukrainas karavīri ziņo par Pokrovskā notiekošo aktīvo meklēšanas un trieciena operāciju fāzi, kurā iesaistītas dažādas Aizsardzības spēku vienības.
Okupanti ir samazinājuši savu aktivitāti Pokrovskā
Tiek norādīts, ka Krievijas vienības pēdējā laikā ir ievērojami samazinājušas savu kustību Pokrovskas teritorijā. Saskaņā ar Ukrainas militāristu novērtējumiem tas liecina, ka ienaidnieks cenšas samazināt zaudējumus un gaidīt papildspēku ierašanos. Izlūkošana un novērojumi apstiprina, ka Krievija mēģina atsākt personāla transportēšanu caur Pokrovskas dienvidu nomali. Ukrainas spēki ir izjaukuši mēģinājumus transportēt karaspēku, izmantojot transportlīdzekļus un motociklus.
Kopš novembra sākuma Pokrovskā ir nogalināts 71 okupants un vēl 36 ir ievainoti, teikts korpusa paziņojumā. Ukrainas armija ziņo arī par vairākiem ienaidnieka grupējumu mēģinājumiem iefiltrēties Hrišino ciematā, maskējoties par vietējiem iedzīvotājiem. Visi šie mēģinājumi tika nekavējoties identificēti un izjaukti.
Mēģinājums mainīt uzbrukuma vektoru Mirnohradā
Tikmēr situācija Mirnohradas apgabalā joprojām ir saspringta. Pēc vairākiem neveiksmīgiem uzbrukumiem no austrumu virziena ienaidnieks mēģina mainīt uzbrukuma vektoru.
Ukrainas karavīri šonedēļ atgrieza Ukrainas karogu pilsētas domes ēkā Pokrovskā, atbrīvojot ēku no okupantiem. Tāpat notikusi arī okupantu grupējuma sakāve, kas bruņumašīnās mēģināja iefiltrēties Mirnohradā.