Ukrainas spēki netālu no Pokrovskas aplenc piecas Krievijas brigādes: okupanti iekļuvuši slazdā
Dobropiļļas ofensīva krieviem pārvēršas slazdā: Ukrainas bruņotie spēki ir atbrīvojuši Pankivku un turpina ofensīvu. Ukrainas spēki rada ielenkuma draudus piecām Krievijas brigādēm.
Krievijas karaspēka ofensīva Dobropiļļā, ko skaļi pieteica "Z" propaganda, strauji pārvēršas neveiksmē. Ukrainas bruņoto spēku un "Azov" 1. korpusa vienības atbrīvoja Pankivkas ciemu, bet, vēl svarīgāk, turpināja virzīties uz priekšu, radot ārkārtīgi bīstamu situāciju Krievijas vienībām šajā virzienā.
Eksperti situāciju Krievijas armijai sauc par katastrofālu.
Kas notika?
Militārais eksperts Aleksandrs Kovaļenko norāda, ka Ukrainas karaspēks ir veiksmīgi nostiprinājis savas pozīcijas Pankivkā un cīnās par Majaku un Novotorecki. Šīs darbības var novest pie tā sauktā "apendiksa" pārgriešanas - šauras Krievijas karaspēka virzības līnijas Dobropiļļas virzienā. Ja Ukrainas armija pārgriezīs šo izvirzījumu, tad tiks ielenktas piecu Krievijas brigāžu vienības, kas ietilpst 51. armijas sastāvā. Starp tām ir 110. motorizētā strēlnieku brigāde, 39. atsevišķā brigāde, kā arī 114. un 132. brigādes vienības.
Kāpēc tas ir svarīgi?
Kovaļenko norāda, ka ielenkuma gadījumā krievi zaudēs ievērojamus spēkus, kas varētu izjaukt visu operāciju Pokrovskas virzienā. Pat tagad Ukrainas pretuzbrukums "apēd" ienaidnieka iniciatīvu, un pašu okupantu rīcība izskatās pēc bezjēdzīgas cilvēku "iemešanas gaļas mašīnā". Pēc eksperta domām, Krievijas pavēlniecība neveic aktīvus mēģinājumus stiprināt šo teritoriju, koncentrējoties uz citiem virzieniem. Tas vēl vairāk palielina lokāla ielenkuma iespējamību.
Secinājums
Situācija pie Dobropoiļļas kļūst par pagrieziena punktu: vietā, kur krievi centās demonstrēt "panākumus", Ukrainas bruņotie spēki rada reālus ielenkuma un katastrofālu zaudējumu draudus.