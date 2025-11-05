"DeepState": situācija Pokrovskā ir kritiska
Situācija Pokrovskas rajonā ir kritiska, un Krievijas karaspēks turpina koncentrēt spēkus Pokrovskas pilsētā, pakāpeniski nostiprinot kontroli tās nomalēs, ierīkojot pozīcijas un kontrolējot loģistiku, secinājis ukraiņu analītiskais centrs "DeepState".
Ukrainas spēki turpina centienus attīrīt Pokrovskas pilsētu no ienaidniekiem un iznīcināt tos, un galvenā loma ir dronu pilotiem, norādījis "DeepState".
Tikmēr krievi cenšas arī pārņemt kontroli pār teritoriju starp Pokrovsku un Hrišinu, vienlaicīgi mēģinot sasniegt Hrišinu. Šajā vietā darbojas Ukrainas specvienības, jo tas ir galvenais Pokrovskas loģistikas rajons.
"Tomēr tas viss neatrisina galveno problēmu - bloķēt ienaidnieku dienvidu nomalē, lai novērstu infiltrāciju pilsētā," secinājis "DeepState", norādot, ka krievi tur jau iekārto pozīcijas un pārņem kontroli pār šo teritoriju, tādēļ šāda nobloķēšanas iespēja būtībā jau ir zaudēta.
"DeepState" arī norādījis, ka Mirnohrada ir nogriezta no ārpasaules un tās zaudējums būs smags trieciens.