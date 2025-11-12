Krievijas armija steidzami pārvieto rezerves uz Pokrovsku. Kas notiek?
Krievijas okupācijas armija Doneckas apgabalā jau gadu un trīs mēnešus cenšas ieņemt Pokrovsku.
Krievijas okupanti steidzami pārvieto rezerves uz Pokrovskas pilsētu Doneckas apgabalā, lai aizstātu zaudēto personālu. Ukrainas partizānu kustība "Atesh" par to ziņoja savā "Telegram" kanālā.
"Atesh" norāda, ka Krievijas okupācijas armijas 506. motorizētajā strēlnieku pulkā katru dienu ierodas simtiem karavīru. Viņi nekavējoties tiek nosūtīti uzbrukt Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām, pat nepaspējot oficiāli reģistrēties.
Pēc "Atesh" kustības informatoru un aģentu teiktā, ienaidnieka militārais aprīkojums un personāls katru dienu virzās uz Pokrovsku. Tiek uzskatīts, ka Krievijas armijas pavēlniecība izved militāro tehniku un personālu no Hersonas un Zaporižjas sektoriem. Tas liek domāt, ka krievu okupanti, atsedzot citus frontes posmus, mēģinās par katru cenu ielenkt un ieņemt Pokrovsku, neskatoties uz ievērojamiem personāla zaudējumiem.
Situācija Pokrovskas sektorā
Krievijas karaspēks jau gadu un trīs mēnešus mēģina ieņemt Pokrovsku. Šim nolūkam šajā apgabalā ir koncentrēta liela karaspēka grupējumu. Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska teiktā, 2025. gada oktobrī Pokrovskas apgabalā atradās aptuveni 170 000 krievu okupantu.
11. novembrī, saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba datiem, ienaidnieks 76 reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām Pokrovskas sektorā. Cīņas notika netālu no Volodimirivkas, Ņikanorovkas, Krasnij Limanas, Mirnohradas, Rodinskes, Pokrovskas, Kotļino, Molodeckes un citām apmetnēm. Krievijas okupantu mēģinājums 10. novembrī biezas miglas aizsegā ielauzties Pokrovskā beidzās ar neveiksmi. Ukrainas aizstāvji atklāja un iznīcināja ienaidnieka spēkus, kas mēģināja iekļūt pilsētā ar motocikliem un automašīnām.
Iepriekš tika ziņots, ka Ukrainas bruņotie spēki netālu no Pokrovskas nogriež Krievijas okupantu loģistikas ceļu. Ukrainas tanki iebruka Rodinskē un no tuvas distances iznīcināja ienaidnieka pozīcijas.