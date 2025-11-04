Kas notiek Pokrovskā? Ukrainas izlūkdienests veic sarežģītu operāciju galvenajā frontes sektorā
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) turpina operāciju Pokrovskā, kur notiek sīvas cīņas par galveno loģistikas zonu kontroli Doneckas apgabalā.
Ukrainas Aizsardzības spēki turpina kaujas operācijas Doneckas apgabala Pokrovskā. Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) izlūkdienesti veic stratēģiski svarīgu operāciju frontes līnijas loģistikai.
Saskaņā ar HUR preses dienesta sniegto informāciju "Timura Speciālie spēki" turpina aktīvas operācijas vienā no svarīgākajiem Pokrovskas apgabaliem. Saskaņā ar izlūkdienestu datiem, tieši šeit Krievijas karaspēks cenšas paplašināt savu uguns spēku, lai pārtrauktu Ukrainas spēku apgādes līnijas.
Pēc veiksmīgas gaisa desanta operācijas Ukrainas speciālie spēki ir nostiprinājušies noteiktās pozīcijās un nodrošinājuši sauszemes koridoru papildu HUR vienību ienākšanai. Pašlaik notiek intensīvas kaujas, lai noturētu pozīcijas un novērstu ienaidnieka mēģinājumus iekļūt dziļāk aizsardzības līnijās. Operācijā ir iesaistītas arī citas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienības, kas cieši sadarbojas ar citām Ukrainas Drošības un aizsardzības spēku sastāvdaļām.
Drošības apsvērumu dēļ sīkāka informācija par pašreizējām operācijām netiek atklāta, taču ir zināms, ka Ukrainas izlūkdienestu darbinieki turpina veiksmīgi pildīt viņiem uzticētos uzdevumus, neļaujot ienaidniekam iegūt atbalsta punktu Pokrovskas apgabalā.
Ukrainas bruņotie spēki palielina spiedienu uz ienaidnieku un gūst panākumus Pokrovskas un Dobropiļļas apgabalos Donbasā. Tāpat Ukrainas spēki turpina veiksmīgi atbrīvot Pokrovsku, taču Krievijas diktators Putins pieprasa, lai viņa karaspēks paātrinātu ofensīvu šajā virzienā.