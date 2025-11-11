VIDEO: okupanti miglas aizsegā burtiski ierāpo Pokrovskā, pēcāk sastopoties ar ukraiņu pretsparu
Krievijas karaspēka grupai izdevās pavirzīties uz dienvidiem no Pokrovskas, taču to iznīcināja 68. atsevišķās jēgeru brigādes droni.
10. novembrī soctīklos parādījās videoieraksti, kur redzams, kā Krievijas karaspēks ielaužas Pokrovskā no Doneckas dienvidu virziena. Okupanti izmantoja sliktos laikapstākļus — biezu miglu —, lai iekļūtu pilsētā ar motocikliem, bojātiem "buhanku" furgoniem un pikapiem
Videoierakstā redzams, kā iebrucēji lēnām virzās cauri miglai ar motocikliem, bojātiem transportlīdzekļiem un soļo kolonnā kājām.
Skats ir visai bēdīgs - pussabrukuši auto, kas lēnām ripo uz priekšu, noplukuši kareivji, motocikli - tas viss tāpēc, ka krievi savu militāro spēku mēdz dēvēt par pasaules otro armiju. Par to jau soctīklos sen iesmej, jo tā ir tikai propaganda.
Saskaņā ar "Oleksa Dovbuša" vārdā nosauktās 68. atsevišķās jēgeru brigādes bezpilota lidaparātu sistēmu bataljona 11. novembrī sniegto informāciju, ienaidnieka motociklisti Pokrovskas dienvidos tālu nokļūt nespēja.
"Dovbušas sirseņu" piloti ar saviem lieliskajiem bezpilota lidaparātiem apturēja ienaidnieka virzību," uzsvēra bataljons.
Videoierakstos redzami seši sadeguši motocikli; nogalināto ienaidnieka karavīru skaits nav skaidrs.
10. novembrī 68. atsevišķās atsevišķās brigādes komandieris Sergejs Tretjaks ar izsaukuma signālu "Buržujs", paziņoja, ka krievu iebrucēji iegājuši Pokrovskā 40 cilvēku grupās, sadaloties "divās".
Iepriekš, 8. novembrī, Ukrainas bruņotie spēki vienas dienas laikā atvairīja 52 uzbrukumus Pokrovskā. Viņiem izdevās noturēt savas pozīcijas no Mirnohradas virziena. Okupanti arī mēģina ielenkt Ukrainas aizstāvjus, iebrūkot no ziemeļiem, no Hrišinas virziena.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 11. novembra rītam sasnieguši 1 153 180 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1020 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 342 tankus, 23 553 bruņutransportierus, 34 366 lielgabalus un mīnmetējus, 1539 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1239 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 347 helikopterus, 79 642 bezpilota lidaparātus, 3926 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 67 036 automobiļus un autocisternas, kā arī 3993 specializētās tehnikas vienības.