Lietuvas prezidents Nausēda: Lukašenko reakcija uz robežas slēgšanu apliecina šī lēmuma efektivitāti
Minskas reakcija uz Lietuvas ieviestajiem pasākumiem, lai novērstu kontrabandas balonu ielidošanu valstī, liecina par to efektivitāti, otrdien paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko Lietuvas lēmumu slēgt robežu nosaucis par "vājprātīgu afēru", taču sacījis, ka esot gatavs atvainoties, ja tiktu pārliecināts par savu atbildību.
"Pareizs ir lēmums uz nenoteiktu laiku slēgt robežkontroles punktus. Aleksandra Lukašenko šodienas uzruna un viņa mēģinājums atvainoties ir skaidra zīme, ka tas sāp, ka uz to tiek reaģēts," žurnālistiem sacīja Nausēda, paziņojot, ka "gribētu, lai tas būtu vēl sāpīgāk".
Nausēda vēlreiz pauda ideju ierobežot Krievijas Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāva dzelzceļa tranzītu, bet tikai Baltkrievijas precēm. Lietuvas prezidenta vērtējumā, šo priekšlikumu nevajadzētu izslēgt no iespējamo ietekmes pasākumu saraksta. "Jā, tas ir nopietns ietekmes pasākums. Vēlreiz atkārtoju, mēs nerunājam par Krievijas preču tranzītu [uz Kēnigsbergas eksklāvu, bet gan par ierobežojumiem Baltkrievijas precēm," uzsvēra valsts prezidents.
Viņš arī aicināja apspriest Eiropas Savienības (ES) Baltkrievijai noteikto sankciju paplašināšanu. "Mēs piemērojam ierobežojumus potaša mēslojumam, bet ne slāpekļa mēslojumam. Ir pasākumi, kurus var mērķtiecīgi īstenot, un, protams, tie būs visefektīvākie ES mērogā saistībā ar pakalpojumu ierobežojumu attiecināšanu uz Baltkrievijas uzņēmumiem," klāstīja Nausēda.
Lietuvas prezidents uzsvēra, ka sankcijas pret Baltkrieviju ir jāsaskaņo ar sabiedrotajiem. "Mēs to darīsim kopā ar sabiedrotajiem, jo šādi ietekmes pasākumi ir visefektīvākie, tie nodara vislielāko kaitējumu un piespiež mainīt destruktīvu rīcību," sacīja Nausēda.
Pagājušajā nedēļā Lietuvā četras reizes tika slēgtas lidostas meteoroloģisko balonu dēļ, kas tika izmantoti kontrabandas cigarešu pārvadāšanai no Baltkrievijas, kopumā ietekmējot vairāk nekā 140 lidojumu un vairāk nekā 20 000 pasažieru. Saistībā ar meteozonžu ielidošanu tās gaisa telpā Lietuva uz laiku slēdza Medininku un Šalčininku robežkontroles punktus. Valdības lēmums par abu robežkontroles punktu ar Baltkrieviju turpmāko darbību gaidāms trešdien. Lietuvas vadība to dēvē par Baltkrievijas hibrīduzbrukumu, kas organizēts ne bez Lukašenko režīma ziņas.
Uzstājoties 3. Minskas Starptautiskajā konferencē par Eirāzijas drošību, Lukašenko paziņoja, ka konferences dalībnieku ierašanos ir kavējuši "daži no mūsu kaimiņiem ar šo vājprātīgo robežas slēgšanas afēru. Un viņi izdomāja absurdu ieganstu: balonus. Pat tik mazai valstij kā Lietuvai tas ir nieks".
Lai gan Lukašenko norādīja, ka ir gatavs atvainoties, ja būtu pamatotas aizdomas par Baltkrievijas atbildību, viņš kritizēja Lietuvu, sakot, ka, "ja tur lido kaut kādi baloni ar cigaretēm vai kaut ko citu, manuprāt, šis jautājums jārisina tur. Tie neaizlidoja nezin kur. Kāds tos tur saņem, kādam par tiem ir interese. Mums šādas lietas ir jāatrod un jāaptur jau saknē".