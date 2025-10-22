Lietuvas robežsargi notriekuši 12 kontrabandas balonus no Baltkrievijas un aizturējuši četrus aizdomās turētos
Lietuvas robežsargi notriekuši 12 no vairākiem desmitiem meteoroloģisko balonu ar kontrabandu, kas naktī valstī ielidoja no Baltkrievijas un traucēja Viļņas lidostas darbību, un izturēti četri cilvēki, trešdien paziņoja Valsts robežsardzes dienesta vadītājs Rustams Ļubajevs.
"Kopumā 12 meteozondes tika notriektas, naktī aizturēti četri aizdomās turētie," viņš teica žurnālistiem.
Ļubajevs piebilda, ka, darbam turpinoties, šie dati var mainīties.
Savukārt Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs Vilmants Vitkausks pieļāva, ka aizvadītās nakts operācija ar meteozondēm "varētu būt bijusi intensīvākā pēdējos gados".
Kā teica amatpersonas, meteoroloģiskie baloni Lietuvas teritorijā nolidoja no Druskininkiem līdz Viļņas rajonam.
Vitkausks sacīja, ka meteozondes tika palaistas no vairākām vietām Baltkrievijā koordinētā operācijā.
"Balonu palaišanas intensitāte un skaits bija liels, un, visticamāk, tas nenotika no vienas vietas - tā bija koordinēta operācija," viņš teica Lietuvas sabiedriskajam radio.
Kā stāstīja Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs, meteozondes ar kontrabandu no Baltkrievijas atrastas piecās pašvaldībās: Lazdijos, Druskininkos, Varēnā, Šalčininkos un Viļņā.
Meteoroloģisko balonu radīto risku dēļ no apmēram plkst. 23 otrdien līdz 6.30 trešdien bija slēgta Viļņas lidosta, kā arī uz laiku tika apturēta satiksme divos atlikušajos robežkontroles punktos ar Baltkrieviju: Medininkos un Šalčininkos.
Vitkausks paskaidroja, ka robežkontroles punktu slēgšana bijusi preventīva. Abi robežšķērsošanas punkti trešdienas rītā atkal atvērti.
Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs norādīja, ka balonu meklēšana Lietuvā turpinās.
Līdzīgs incidents, kad vairāk nekā 20 meteoroloģisko balonu pārkāpa Lietuvas gaisa telpu un traucēja Viļņas lidostas darbību, bija oktobra sākumā.
Tolaik Lietuvas varasiestādes ziņoja, ka šogad kopumā reģistrēti vairāk nekā 500 kontrabandistu palaisti gaisa baloni, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā visā pagājušajā gadā.
Meteozondes no Baltkrievijas tiek palaistas, lai Lietuvā nogādātu kontrabandas cigaretes.
Pēc tam, kad Lietuva slēdza dažus robežkontroles punktus ar Baltkrieviju, uzbūvēja fizisku nožogojumu gar robežu un pastiprināja robežas drošību, meteoroloģiskie baloni ir kļuvuši par vienu no visizplatītākajām tabakas izstrādājumu kontrabandas metodēm.