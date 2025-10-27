Kontrabandistu baloni jau atkal paralizē Viļņas lidostu
Viļņas lidostā kopš svētdienas vakara atkal uz laiku pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo lidostas virzienā lidoja meteoroloģiskie baloni, ko ierasti izmanto Baltkrievijas cigarešu kontrabandisti.
Sākotnēji Lietuvas lidostu operators "Lietuvos oro uostai" paziņoja, ka satiksme Viļņas lidostā būs pārtraukta no plkst. 21.42 līdz plkst. 1.40. Vēlāk pārtraukums tika pagarināts līdz plkst. 3.40, bet pēc tam - līdz plkst. 5.40.
Ielidojošie reisi tiek novirzīti uz Kauņu, Rīgu un Varšavu.
Lietuvas Valsts robežsardzes dienests paziņoja, ka, reaģējot uz gaisa balonu palaišanu, slēgtas abas robežšķērsošanas vietas ar Baltkrieviju.
Medininku un Šalčininku robežšķērsošanas punkti slēgti kopš 22.10.
Līdz ar to satiksme Viļņas lidostā kontrabandistu gausa balonu dēļ pagājušajā nedēļā pārtraukta četras reizes, bet oktobrī kopumā - piecas reizes. Arī Kauņas lidostā naktī no piektdienas uz sestdienu gaisa balonu dēļ bija pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās.
Saistībā ar šiem incidentiem Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene pirmdien sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi, lai spriestu par iespējamajiem ilgtermiņa pasākumiem krīzes atrisināšanai. Viņa neizslēdza iespēju, ka pirmdien tiks pieņemts lēmums uz ilgāku laiku slēgt Mednieku un Šalčininku robežšķērsošanas punktus.
Prezidenta Gitana Nausēdas birojs savukārt norādījis, ka varētu tikt apsvērta tranzīta uz Kaļiņingradas apgabalu ierobežošana un robežas ar Baltkrieviju slēgšana uz ilgāku laiku.