Kontrabandas balonu dēļ īslaicīgi slēgta Viļņas lidosta
Otrdienas vakarā traucēta Viļņas lidostas darbība meteoroloģisko balonu dēļ, ko izmanto cigarešu kontrabandai no Baltkrievijas, paziņoja Nacionālais krīžu vadības centrs.
Centrs norāda, ka tiek novēroti vairāki desmiti meteoroloģisko balonu, un to varētu būt vēl vairāk.
"Lidojumi ir apturēti līdz turpmākam Lietuvas Civilās aviācijas pārvaldes paziņojumam. Lidostas klienti un pasažieri tiek lūgti sekot oficiālajai informācijai no Viļņas lidostas," teikts paziņojumā.
Kā BNS pastāstīja Lietuvas lidostu pārstāve Vitālija Roče, kontrabandas baloni kopumā skāra sešus lidojumus - gan tos, kas ieradās Lietuvā, gan tos, kas izlidoja no valsts. "Daži reisi tika novirzīti uz Kauņu, viens atgriezās lidostā," sacīja Roče.
"Mēs nevaram atbildēt, kad situācija atrisināsies, jo nevaram paredzēt, kad gaisa telpa tiks atvērta. Tiklīdz tā tiks atvērta, Viļņas lidosta atsāks darbību," viņa piebilda.
Viļņas lidosta īslaicīgi slēgta līdz trešdienas rīta plkst. 6.30 vai līdz gaisa satiksmes vadības kompānijas "Oro Navigacija" lēmumam, paziņoja Nacionālais krīžu vadības centrs.
Pēdējo reizi kontrabandas baloni lidostas darbību ietekmēja oktobra sākumā. Toreiz Lietuvas gaisa telpu pārkāpa vairāk nekā 20 meteoroloģisko balonu.