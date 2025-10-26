Drošības apsvērumu dēļ atkal bijusi slēgta Viļņas lidosta
Viļņas lidosta sestdienas vakarā uz laiku tika slēgta drošības apsvērumu dēļ, jo lidostas virzienā lidoja meteoroloģiskie baloni, ko ierasti izmanto kontrabandisti no Baltkrievijas.
Kā liecina Viļņas lidostas sociālajos tīklos publicētā informācija, iespējamu meteozonžu radīto risku dēļ Viļņas lidosta tika slēgta plkst. 21.35. Lidostas darbība atjaunota plkst. 3.30.
Viļņas lidostas brīdina, ka arī svētdien iespējama reisu kavēšanās, jo lidostas slēgšanas dēļ ir bijusi traucēta apkalpes un lidmašīnu kustība.
Tā bija trešā nakts pēc kārtas, kad meteoroloģisko balonu dēļ slēgta Viļņas lidosta.
Naktī uz sestdienu satiksme īslaicīgi tika apturēta arī Kauņas lidostā.
Pirms tam iepriekšējo reizi kontrabandas baloni Viļņas lidostas darbību ietekmēja oktobra sākumā, kad Lietuvas gaisa telpu šķērsoja vairāk nekā 20 meteoroloģiskie baloni.
Pēc tam, kad Lietuva slēdza dažus robežkontroles punktus ar Baltkrieviju, uzbūvēja fizisku nožogojumu gar robežu un pastiprināja robežas drošību, meteoroloģiskie baloni ir kļuvuši par vienu no visizplatītākajām tabakas izstrādājumu kontrabandas metodēm.