"Viss norāda uz Krieviju," par neidentificēto dronu lidojumiem sacīja Zviedrijas premjerministrs
Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons uzskata, ka aiz neidentificēto dronu lidojumiem virs vairākām lidostām pirms Eiropas Savienības (ES) samita Kopenhāgenā, visticamāk, stāv Krievija.
Jau ziņots, ka kopš 22. septembra Dānijā un Norvēģijā vairākkārt novēroti neidentificēti lidroboti, kā dēļ tika slēgtas vairākas lidostas. Dānijā droni lidoja arī virs militārajiem objektiem.
Kristersons raidorganizācijai TV4 sacīja, ka pastāv diezgan liela varbūtība, ka Krievija šādi vēlas nosūtīt vēstījumu valstīm, kas atbalsta Ukrainu, taču viņš uzsvēra, ka neviens īsti nezina.
Premjerministrs piebilda, ka gūts apstiprinājums tam, ka droni, kas septembra sākumā pārkāpa Polijas gaisa telpu, bija Krievijas.
"Viss norāda uz (Krieviju), taču visas valstis ir piesardzīgas, nosaucot kādu valsti, ja nav pārliecinātas. Polijā mēs zinām, kā bija," sacīja Kristersons.
Trešdien un ceturtdien Kopenhāgenā notiks ES samits. Lai garantētu drošību samita laikā, Dānija aizliegusi visus civilos dronu lidojumus līdz piektdienai. Aizlieguma pārkāpējiem tiks piemērota sodanauda vai pat cietumsods.
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena ceturtdien paziņoja, ka valsts pakļauta hibrīduzbrukumam. Viņa arī norādīja, ka galveno apdraudējumu Eiropai šobrīd rada Krievija.