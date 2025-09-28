Pēc dronu incidentiem Dānijā NATO pastiprina modrību Baltijas jūrā
foto: AFP/Scanpix
Jauns.lv/LETA

Pēc nevēlamu bezpilota lidaparātu ielaušanās Dānijas gaisa telpā NATO ir pastiprinājusi modrību Baltijas jūrā, naktī no sestdienas uz svētdienu preses konferencē paziņoja alianses pārstāvis Martins O’Donels.

Jaunie pasākumi "ietver vairākas izlūkošanas un novērošanas platformas un vismaz vienu pretgaisa aizsardzības fregati" reģionā uz rietumiem no Krievijas, paziņoja O’Donels.

Viņš norādīja, ka NATO augstākā vadība uztur kontaktus ar Dānijas līderiem saistībā ar dronu incidentiem. Kā jau ziņots, kopš pirmdienas Dānijā un Norvēģijā ir novēroti neidentificēti lidroboti, kā dēļ tika slēgtas vairākas lidostas.

Pēdējās nedēļās Krievijas droni un iznīcinātāji pārkāpuši vairāku NATO valstu gaisa telpas, iespējams, ar nodomu pārbaudīt alianses reakciju.

